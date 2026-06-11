عقب افتتاح كأس العالم.. إنفانتينو: أنا على دراية بكل المشاكل

الخميس، 11 يونيو 2026 - 21:11

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

اعترف جياني إنفانتنيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوجود بعض المشاكل المحيطة بكأس العالم 2026.

وانطلق كأس العالم مساء اليوم الخميس، ويستمر حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وقال إنفانتينو في تصريحات عقب الافتتاح عبر قناة بي ان سبورتس: "شيء جميل أن نتواجد في هذا الملعب التاريخي الذي توج فيه بيليه ومارادونا."

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وأضاف "هذا هو الملعب الوحيد الذي يستضيف 3 نسخ في تاريخ كأس العالم."

وأقيم افتتاح كأس العالم على ملعب بانورتي "أزتيكا سابقا" في العاصمة المكسيكية.

وأكمل إنفانتينو "هناك دائما بعض المسائل المحيطة بكأس العالم، أنا على دراية بخفايا كل المشاكل، وقمنا بحلها."

وتابع "أكثر من 6 مليار شخص يشاهدون كأس العالم."

وردا على من يفوز بتلك النسخة، قال "أعتقد أن هذه النسخة ستكون تاريخية لأن هناك الكثير من المنتخبات المرشحة للفوز.. ربما سيتوج فريق لم نعتقد أنه سيفوز."

وتشهد مواجهة الافتتاح منافسة بين المكسيك وجنوب إفريقيا، ضمن مواجهات المجموعة الأولى بكأس العالم.

كأس العالم إنفانتينو أمريكا 2026
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