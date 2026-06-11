تشكيل افتتاح كأس العالم - أوتشوا بديل مع المكسيك.. وفوستر يقود هجوم جنوب إفريقيا

الخميس، 11 يونيو 2026 - 20:58

كتب : FilGoal

المكسيك

يقود راؤول خيمينيز هجوم المكسيك في مواجهة جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026.

وتقام المباراة على ملعب أزتيكا في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد جرييميو أوتشوا حارس المكسيك الأسطوري على مقاعد البدلاء في سادس مشاركة له بكأس العالم.

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وأعلن خافيير أجيري تشكيل المكسيك الرسمي الذي سيخوض افتتاح كأس العالم أمام جنوب إفريقيا.

وجاء تشكيل المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

الدفاع: إسرائيل رييس - سيزار مونتيس - يوهان فاسكيز - خيسوس جاياردو.

الوسط: إريك ليرا - ألفارو فيدالجو - بريان جوتيريز.

الهجوم: روبرتو ألفارادو - راؤول خيمينيز - جوليان كينيونيس.

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تشكيل جنوب إفريقيا الرسمي لمواجهة المكسيك

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو - إيمي أوكون - نكوسيناثي سيبيسي - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - سبيهليلو سيثولي - جايدن آدامز.

الهجوم: لايل فوستر - إكرام راينرز.

ويقع كل من المكسيك وجنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي أيضا كوريا الجنوبية، والتشيك.

المكسيك كأس العالم جنوب إفريقيا
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