تصنيف فيفا - منتخب مصر يحافظ على مركزه.. والأرجنتين تخطف الصدارة قبل كأس العالم

حافظ منتخب مصر على مركزه في تصيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق كأس العالم.

وبقي منتخب مصر في المركز الـ 29 دون تغيير.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام روسيا بهدف نظيف، فيما خسر أمام المنتخب البرازيلي بهدفين لهدف.

واعتلى منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف، فيما تراجع منتخب فرنسا إلى المركز الثالث.

وبقي منتخب إسبانيا في مركزه الثاني.

ونجح منتخب المغرب في الارتقاء مركزا واحدا، ليصبح في المركز السابع، فيما تراجع منتخب هولندا للمركز الثامن.

وتراجع منتخب السنغال مقعدا واحدا ليصبح في المركز الـ 15، وارتقى منتخب كوت ديفوار مركزا ليصبح 33

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على النحو التالي:

1- الأرجنتين (+2)

2- إسبانيا

3- فرنسا (-2)

4- إنجلترا

5- البرتغال

6- البرازيل

7- المغرب (+1)

8- هولندا (-1)

9- بلجيكا

10- ألمانيا

فيما جاء تصنيف المنتخبات الإفريقية العشرة الأوائل كالتالي:

7- المغرب

15- السنغال (-1)

26- نيجيريا

28- الجزائر

29- مصر

33- كوت ديفوار (+1)

44- الكاميرون (+1)

45- تونس (-1)

46- الكونغو الديمقراطية

55- مالي (-3)