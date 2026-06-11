تصنيف فيفا - منتخب مصر يحافظ على مركزه.. والأرجنتين تخطف الصدارة قبل كأس العالم

الخميس، 11 يونيو 2026 - 20:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر

حافظ منتخب مصر على مركزه في تصيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قبل انطلاق كأس العالم.

وبقي منتخب مصر في المركز الـ 29 دون تغيير.

وحقق منتخب مصر الفوز أمام روسيا بهدف نظيف، فيما خسر أمام المنتخب البرازيلي بهدفين لهدف.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - تحليل منشطات جديد لمنتخب مصر قبل كأس العالم خبر في الجول - محاضرة للاعبي منتخب مصر لشرح التعديلات التحكيمية الجديدة كأس العالم - بينهم مصر.. 8 منتخبات تبحث عن الفوز الأول بعد مشاركة سابقة على الأقل

واعتلى منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف، فيما تراجع منتخب فرنسا إلى المركز الثالث.

وبقي منتخب إسبانيا في مركزه الثاني.

ونجح منتخب المغرب في الارتقاء مركزا واحدا، ليصبح في المركز السابع، فيما تراجع منتخب هولندا للمركز الثامن.

وتراجع منتخب السنغال مقعدا واحدا ليصبح في المركز الـ 15، وارتقى منتخب كوت ديفوار مركزا ليصبح 33

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأولى على النحو التالي:

1- الأرجنتين (+2)

2- إسبانيا

3- فرنسا (-2)

4- إنجلترا

5- البرتغال

6- البرازيل

7- المغرب (+1)

8- هولندا (-1)

9- بلجيكا

10- ألمانيا

فيما جاء تصنيف المنتخبات الإفريقية العشرة الأوائل كالتالي:

7- المغرب

15- السنغال (-1)

26- نيجيريا

28- الجزائر

29- مصر

33- كوت ديفوار (+1)

44- الكاميرون (+1)

45- تونس (-1)

46- الكونغو الديمقراطية

55- مالي (-3)

منتخب مصر تصنيف فيفا
نرشح لكم
للمرة الأولى في التاريخ.. لاعب من الدوري السعودي يفتتح أهداف كأس العالم كأس العالم - تطبيق طريقة "فيفا" الجديدة في النشيد الوطني سينسي ينضم لقائمة الأرجنتين في كأس العالم 2026 بديلا لـ باليردي مباشر كأس العالم - المكسيك (1)-(0) جنوب إفريقيا.. استراحة مياه بعد 25 دقيقة شاكيرا وسلمى حايك ودخول أعلام الدول المشاركة.. لقطات من افتتاح كأس العالم 2026 كأس العالم - الجدول الكامل لمباريات الجولة الأولى والمعلقين بعد استبعادهما.. حكيمي يوجه رسالة إلى ثنائي المغرب عقب افتتاح كأس العالم.. إنفانتينو: أنا على دراية بكل المشاكل
أخر الأخبار
للمرة الأولى في التاريخ.. لاعب من الدوري السعودي يفتتح أهداف كأس العالم 6 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تطبيق طريقة "فيفا" الجديدة في النشيد الوطني 20 دقيقة | في المونديال
سينسي ينضم لقائمة الأرجنتين في كأس العالم 2026 بديلا لـ باليردي 42 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - المكسيك (1)-(0) جنوب إفريقيا.. استراحة مياه بعد 25 دقيقة 44 دقيقة | في المونديال
شاكيرا وسلمى حايك ودخول أعلام الدول المشاركة.. لقطات من افتتاح كأس العالم 2026 54 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الجدول الكامل لمباريات الجولة الأولى والمعلقين ساعة | في المونديال
بعد استبعادهما.. حكيمي يوجه رسالة إلى ثنائي المغرب ساعة | في المونديال
مورينيو مدربا لريال مدريد حتى 2029 ساعة | الدوري الإسباني
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530716/تصنيف-فيفا-منتخب-مصر-يحافظ-على-مركزه-والأرجنتين-تخطف-الصدارة-قبل-كأس-العالم