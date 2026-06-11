فابريزيو: ريال مدريد يتحرك رسميا لضم برناردو سيلفا

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن دخول نادي ريال مدريد في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي ريال مدريد

وبحسب التقرير فإن النادي الإسباني أرسل عرضا رسميا للاعب، مع تحركات مكثفة لحسم الصفقة في ظل رغبة قوية من إدارة ريال مدريد في تدعيم خط الوسط.

وأوضح التقرير إلى وجود منافسة من برشلونة وأتلتيكو مدريد، إلا أن ريال مدريد يثق في قدرته على حسم الصفقة مبكرا وتفادي دخول منافسين أقوياء على الخط.

وأكد التقرير أن المدرب جوزيه مورينيو يضغط بقوة لإتمام الصفقة، معتبرا اللاعب أولوية قصوى ضمن خططه المستقبلية.

وخاض برناردو مع مانشستر سيتي 460 مباراة مسجلا 76 هدفا وصنع 77 آخرين.