فابريزيو: ريال مدريد يتحرك رسميا لضم برناردو سيلفا
الخميس، 11 يونيو 2026 - 20:08
كتب : FilGoal
كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات عن دخول نادي ريال مدريد في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع برناردو سيلفا، لاعب وسط مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.
بيرناردو سيلفا
النادي : مانشستر سيتي
وبحسب التقرير فإن النادي الإسباني أرسل عرضا رسميا للاعب، مع تحركات مكثفة لحسم الصفقة في ظل رغبة قوية من إدارة ريال مدريد في تدعيم خط الوسط.
وأوضح التقرير إلى وجود منافسة من برشلونة وأتلتيكو مدريد، إلا أن ريال مدريد يثق في قدرته على حسم الصفقة مبكرا وتفادي دخول منافسين أقوياء على الخط.
وأكد التقرير أن المدرب جوزيه مورينيو يضغط بقوة لإتمام الصفقة، معتبرا اللاعب أولوية قصوى ضمن خططه المستقبلية.
وخاض برناردو مع مانشستر سيتي 460 مباراة مسجلا 76 هدفا وصنع 77 آخرين.
نرشح لكم
مورينيو مدربا لريال مدريد حتى 2029 ساليبا: الانضمام للمنتخب لم يكن سهلا.. ولهذا السبب أحب ديشامب موندو ديبورتيفو: اهتمام إيطالي بروجيري وأتلتيكو لا يفكر في البيع إلا بشرط كوريري ديلو سبورت: إعادة هيكلة منتظرة في الملف الإداري بـ يوفنتوس ESPN: مانشستر سيتي الأقرب لضم لاعب نوتنجهام فورست بعد اللقب التاريخي.. سيلتك يعلن تعيين مارتن أونيل كمدرب للفريق بعد حرمانه من كأس العالم.. الصومالي عمر أرتان يدير السوبر الأوروبي رايس: تأقلمنا مع الأجواء قبل انطلاق كأس العالم.. ودرجة الحرارة لم تعد مشكلة الآن