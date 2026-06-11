بينهم حمزة عبد الكريم.. برشلونة يوجه رسالة إلى لاعبيه في كأس العالم

بعث نادي برشلونة الإسباني، برسالة إلى لاعبيه المشاركين في كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم العاشرة مساء اليوم الخميس، بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية.

وكتب حساب برشلونة الرسمي "فخورون برؤية هذا العدد الكبير من لاعبينا في كأس العالم.. نتمنى التوفيق لهم جميعا."

ونشر حساب برشلونة صور اللاعبين الـ 16، ومن بينهم حمزة عبد الكريم، المشاركين في كأس العالم.

ويشارك 16 لاعبا من برشلونة في كأس العالم، وهم:

إسبانيا: لامين يامال - جوان جارسيا - داني أولمو - باو كوبارسي - بيدري - جافي - فيران توريس - إريك جارسيا

إنجلترا: أنتوني جوردون - ماركوس راشفورد.

أوروجواي: رونالد أراوخو

مصر: حمزة عبد الكريم

البرازيل: رافينيا

هولندا: فرينكي دي يونج

البرتغال: جواو كانسيلو

فرنسا: جول كوندي

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.