كأس العالم - جلال جيد حكما لمواجهة ألمانيا وكوراساو.. وأرجنتيني يدير مباراة تونس الأولى

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام 4 مباريات في رابع أيام كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم مساء اليوم الخميس بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، على ملعب بانورتي في العاصمة المكسيكة.

ويقام يوم الأحد 14 يونيو، 4 مباريات تجمع ألمانيا أمام كوراساو، وهولندا أمام اليابان، وكوت ديفوار أمام الإكوادور، والسويد أمام تونس.

ويدير الحكم المغربي جلال جيد مباراة ألمانيا أمام كوراساو.

فيما يدير الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز مباراة السويد أمام تونس.

وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:

ألمانيا × كوراساو.. الساعة 8 مساء يوم الأحد 14 يونيو بتوقيت القاهرة

هولندا × اليابان.. الساعة 11 مساء يوم الأحد 14 يونيو بتوقيت القاهرة

كوت ديفوار × الإكوادور.. الساعة 2 صباح يوم الإثنين 15 يونيو بتوقيت القاهرة

السويد × تونس.. الساعة 5 فجر يوم الإثنين 15 يونيو بتوقيت القاهرة

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

ألمانيا × كوراساو

حكم ساحة: المغربي جلال جيد

مساعد أول: المغربي زكريا برنسي

مساعد ثاني: المغربي مصطفى أكركاد

حكم رابع: الجنوب إفريقي توم أبونجيل

حكم مساعد احتياطي: الجنوب إفريقي زاخيلي سويلا

هولندا × اليابان

حكم ساحة: الأمريكي إسماعيل الفتح (مغربي الأصل)

مساعد أول: الأمريكي كوري باركر

مساعد ثاني: الأمريكي كايل اتكنز

حكم رابع: المكسيكية كاتيا جارسيا

حكم مساعد احتياطي: المكسيكية ساندرا راميريز

كوت ديفوار × الإكوادور

حكم ساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر

مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بارت

مساعد ثاني: الإنجليزي جيمس ماينورينج

حكم رابع: السعودي خالد الطريس

حكم مساعد احتياطي: السعودي محمد البكري

السويد × تونس

حكم ساحة: الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز

مساعد أول: الأرجنتيني ماكسيمليانو ديل يسو

مساعد ثاني: الأرجنتيني فاكوندو رودريجيز

حكم رابع: الكوستاريكي خوان كالديرون

حكم مساعد احتياطي: الكوستاريكي خوان كارلوس مورا