كأس العالم - جلال جيد حكما لمواجهة ألمانيا وكوراساو.. وأرجنتيني يدير مباراة تونس الأولى

الخميس، 11 يونيو 2026 - 19:29

كتب : FilGoal

جلال جيد - الزمالك - مودرن فيوتشر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام 4 مباريات في رابع أيام كأس العالم 2026.

وينطلق كأس العالم مساء اليوم الخميس بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، على ملعب بانورتي في العاصمة المكسيكة.

ويقام يوم الأحد 14 يونيو، 4 مباريات تجمع ألمانيا أمام كوراساو، وهولندا أمام اليابان، وكوت ديفوار أمام الإكوادور، والسويد أمام تونس.

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ويدير الحكم المغربي جلال جيد مباراة ألمانيا أمام كوراساو.

فيما يدير الحكم الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز مباراة السويد أمام تونس.

وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:

ألمانيا × كوراساو.. الساعة 8 مساء يوم الأحد 14 يونيو بتوقيت القاهرة

هولندا × اليابان.. الساعة 11 مساء يوم الأحد 14 يونيو بتوقيت القاهرة

كوت ديفوار × الإكوادور.. الساعة 2 صباح يوم الإثنين 15 يونيو بتوقيت القاهرة

السويد × تونس.. الساعة 5 فجر يوم الإثنين 15 يونيو بتوقيت القاهرة

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

ألمانيا × كوراساو

حكم ساحة: المغربي جلال جيد

مساعد أول: المغربي زكريا برنسي

مساعد ثاني: المغربي مصطفى أكركاد

حكم رابع: الجنوب إفريقي توم أبونجيل

حكم مساعد احتياطي: الجنوب إفريقي زاخيلي سويلا

هولندا × اليابان

حكم ساحة: الأمريكي إسماعيل الفتح (مغربي الأصل)

مساعد أول: الأمريكي كوري باركر

مساعد ثاني: الأمريكي كايل اتكنز

حكم رابع: المكسيكية كاتيا جارسيا

حكم مساعد احتياطي: المكسيكية ساندرا راميريز

كوت ديفوار × الإكوادور

حكم ساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر

مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بارت

مساعد ثاني: الإنجليزي جيمس ماينورينج

حكم رابع: السعودي خالد الطريس

حكم مساعد احتياطي: السعودي محمد البكري

السويد × تونس

حكم ساحة: الأرجنتيني يائيل فالكون بيريز

مساعد أول: الأرجنتيني ماكسيمليانو ديل يسو

مساعد ثاني: الأرجنتيني فاكوندو رودريجيز

حكم رابع: الكوستاريكي خوان كالديرون

حكم مساعد احتياطي: الكوستاريكي خوان كارلوس مورا

كأس العالم جلال جيد حكم مباراة تونس
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