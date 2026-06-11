ساليبا: الانضمام للمنتخب لم يكن سهلا.. ولهذا السبب أحب ديشامب

الخميس، 11 يونيو 2026 - 19:17

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا

تحدث ويليام ساليبا مدافع منتخب فرنسا عن كواليس أول استدعاء له مع المنتخب، مؤكدا أن الثقة التي منحها له الجهاز الفني كانت العامل الحاسم في استمراره مع الديوك.

ويستعد ساليبا لخوض منافسات كأس العالم 2026 مع منتخب فرنسا المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال ساليبا في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "المرة الأولى دائمًا ما تكون مميزة، وبعدها واصلت التواجد مع المنتخب رغم أن الأمر لم يكن سهلًا في كل الأوقات".

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وواصل "كانت هناك مباريات لم أكن فيها على المستوى المطلوب، لكن المدرب اعتمد علي كثيرا، ولم أكن جيدا منذ البداية، ومع ذلك كان يستدعيني في كل مرة".

وأتم "لهذا السبب أحب ديديه ديشامب مدرب فرنسا كثيرا، لأنك أحيانا تنضم إلى منتخب فرنسا ولا تقدم أداءً جيدا، ثم لا يتم استدعاؤك مجددا، وهو أمر لم يحدث معي".

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة التي تضم كل من: "السنغال، والعراق، والنرويج".

ويفتتح منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم بمواجهة السنغال 16 يونيو في تمام العاشرة مساء.

ويواجه العراق في الجولة الثانية 23 يونيو في تمام الثانية عشر صباحا.

ويختتم مواجهات دور المجموعات بمواجهة النرويج 26 يونيو في تمام العاشرة مساء.

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