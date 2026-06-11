متحف كأس العالم - "تريوندا" الكرة الرسمية لمونديال 2026

الخميس، 11 يونيو 2026 - 19:10

كتب : FilGoal

متحف كأس العالم

ينطلق كأس العالم اليوم الخميس، بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وصمم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كرة خاصة لنسخة كأس العالم رقم 23 في التاريخ.

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"تريوندا" هي الكرة الرسمية لكأس العالم 2026، والتي تعني 3 موجات، وتتزين بـ 3 ألوان، الأحمر والأخضر والأزرق.

وتتصل الألوان بشكل مثلث في المنتصف لترمز إلى الـ 3 دول المستضيفة.

متحف كأس العالم تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

للتجول في متحف كأس العالم مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

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