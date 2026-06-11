موندو ديبورتيفو: اهتمام إيطالي بروجيري وأتلتيكو لا يفكر في البيع إلا بشرط

الخميس، 11 يونيو 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

ماتيو روجيري لاعب أتليتكو مدريد

قدم ماتيو روجيري موسما مميزا متصاعد المستوى مع أتلتيكو مدريد، ليحجز مكانه كأحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، وسط حالة رضا كبيرة داخل النادي عن مردوده الفني.

ماتيو روجيري

النادي : أتلتيكو مدريد

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن اللاعب الإيطالي يشعر بسعادة كبيرة في مدريد ولا يفكر حاليا في الرحيل، إلا أن تحركات سوق الانتقالات قد تفرض سيناريو مختلفا، خاصة في ظل وجود عدة أندية مهتمة بضمه.

وأشارت التقرير إلى أن أتلتيكو مدريد لن يدرس فكرة التفريط في روجيري إلا في حال التعاقد مع ظهير أيسر بارز خلال الصيف، ويُعد مارك كوكوريلا الاسم الأبرز المطروح على طاولة النادي، وهو ما قد يفتح الباب أمام رحيل محتمل للاعب الإيطالي، رغم تمسك الإدارة به.

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وكشف التقرير أن روما أحد الأندية الساعية للتعاقد مع روجيري، بناء على رغبة مدربه جيان بييرو جاسبريني، الذي سبق له الإشراف على اللاعب خلال فترة وجوده في أتالانتا، كما دخل يوفنتوس دائرة المهتمين لتعزيز الجبهة اليسرى.

وخاض روجيري مع أتلتيكو مدريد خلال الموسم المنتهي 47 مباراة وصنع 7 أهداف.

ماتيو روجيري أتلتيكو مدريد
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