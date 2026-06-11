خبر في الجول - محاضرة للاعبي منتخب مصر لشرح التعديلات التحكيمية الجديدة

يحضر لاعبو منتخب مصر اليوم الخميس، جلسة لشرح التعديلات الجديدة في كأس العالم 2026.

وعلم FilGoal.com أن محاضر من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيقوم بشرح التعديلات الجديدة للاعبي المنتخب.

ويعد ذلك إجراء يتم مع كافة المنتخبات المشاركة في المونديال.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وتشهد نسخة 2026 من كأس العالم 7 تعديلات تحكيمية منتظرة لفرض مزيد من الانضباط وتقليص عدد الدقائق المهدرة.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:

- توسيع نطاق مبدأ العد التنازلي ليشمل رميات التماس وركلات المرمى، فيتم بدء عد تنازلي مرئي لمدة 5 ثوان، وإذا لم يتم لعب الكرة تمنح رمية تماس للفريق المنافسة أو ركلة ركنية في حالة تأخر ركلة المرمى.

- يجب على اللاعبين المستبدلين مغادرة الملعب خلال 10 ثوان من ظهور الرقم على لوحة التبديلات، وإذا لم يغادر اللاعب في تلك الفترة لن يُسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة واحدة من استئناف اللعب.

- اللاعب الذي يحتاج تقييم طبي داخل الملعب بداعي الإصابة أو تسببت إصابته في إيقاف اللعب، يُطلب منه مغادرة الملعب والبقاء خارجه لمدة دقيقة بعد استئناف اللعب.

- توسيع استخدام الـ VAR في البطاقة الصفراء الثانية التي ينتج عنها بطاقة حمراء، والخطأ في تحديد هوية اللاعب، والركلة الركنية المحتسبة بشكل خاطئ.

- منح الفرق فترة استراحة شرب مياه 3 دقائق في منتصف كل شوط، وفتح الباب للقنوات التلفزيونية لبث الإعلانات خلال تلك المدة.

- منح الحق للحكم للسماح بطرد أي لاعب في أرض يغطي فمه بيده أو ذراعه أثناء الحديث مع لاعبي الفريق المنافس.

- يجوز للحكم، وفقا لتقدير منظم البطولة، طرد أي لاعب يغادر الملعب احتجاجا على قرار الحكم بالبطاقة الحمراء