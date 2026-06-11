كوريري ديلو سبورت: إعادة هيكلة منتظرة في الملف الإداري بـ يوفنتوس

الخميس، 11 يونيو 2026 - 18:11

كتب : FilGoal

يوفنتوس

تزداد المؤشرات داخل نادي يوفنتوس على اقتراب نهاية تجربة داميان كومولي في منصب كرئيس تنفيذي للفريق، إذ بات استمراره داخل جدران النادي البيانكونيري أمرا صعب الحدوث مع مرور الوقت.

وكشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت أن قرار إقالته من إدارة يوفنتوس بشكل رسمي أصبح وشيك والعلاقات متوترة داخل جدران الفريق.

وأوضح التقرير أن القرار لا يُعد مفاجئا في ظل التوترات التي شهدتها علاقته مع المدير الفني لوتشيانو سباليتي، إضافة إلى الفشل في تحقيق الهدف الأهم المتمثل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإن الانفصال بين الطرفين لم يكن مطروحا بقوة في وقت سابق.

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وتشير الأجواء المحيطة بيوفنتوس إلى أن خيار الاستغناء عن المدير الفرنسي يحظى بدعم كبير من جماهير النادي، التي تطالب بإعادة هيكلة شاملة للإدارة الحالية، أملا في اختيار قيادات قادرة على إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية على عرش الكرة الإيطالية.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز السادس المؤهل إلى الدور الأوروبي برصيد 69 نقطة من 19 انتصار، و12 تعادل، و7 هزائم.

يوفنتوس داميان كومولي
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