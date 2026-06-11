لعبة تفاعلية - شجع فريقك في كأس العالم واختبر دقة تصويباتك
الخميس، 11 يونيو 2026 - 18:05
كتب : FilGoal
يشارك 48 منتخبا لأول مرة في التاريخ في كأس العالم نسخة 2026.
ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.
ويقدم لكم FilGoal.com لعبة تفاعلية لتشجيع فريقك في المونديال.
كل ما عليك فعله هو الدخول من خلال الضغط هنا.
اختر المباراة وفريقك الذي ستشجعه، لتلعب مع جماهير من جميع أنحاء العالم.
قم بتسديد الكرة عن طريق السحب للأعلى في الاتجاه المشار إليه "شوط هنا"، واختبر دقة تصويباتك قبل صافرة البداية.
وينطلق كأس العالم العاشرة مساء اليوم بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا الذي أعيد تسميته رسميًا باسم ملعب بانورتي.
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