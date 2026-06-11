ESPN: مانشستر سيتي الأقرب لضم لاعب نوتنجهام فورست

يبدو أن نادي مانشستر يونايتد في طريقه للانسحاب من سباق التعاقد مع إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ووفقا لما كشفته شبكة ESPN، فإن إدارة مانشستر يونايتد حددت تقييمها المبدئي لقيمة أندرسون ما بين 80 و90 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم لا يتوافق حاليا مع رؤية النادي لإتمام الصفقة.

وأشار التقرير إلى وجود مخاوف داخل أروقة يونايتد من أن اللاعب يفضل الانتقال إلى مانشستر سيتي، في حال قرر الرحيل عن صفوف نوتنجهام فورست، ما يقلل من فرص الشياطين الحمر في المنافسة على ضمه.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة مانشستر يونايتد موقفها النهائي خلال الفترة القريبة المقبلة، في ظل تزايد المنافسة على اللاعب وارتفاع المطالب المالية، بينما يترقب مانشستر سيتي تطورات الموقف تحسبًا للدخول في مفاوضات رسمية.

ويأتي اهتمام طرفي مانشستر باللاعب بعد المستوى الكبير الذي قدمه مؤخرا مع نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وخاض اللاعب مع نوتنجهام فورست 92 مباراة مسجلا 6 أهداف وصنع 11 آخرين.