بعد اللقب التاريخي.. سيلتك يعلن تعيين مارتن أونيل كمدرب للفريق

أعلن نادي سيلتك الاسكتلندي يوم الخميس تعيين مارتن أونيل كمدير فني للفريق لمدة موسم.

وعمل أونيل كمدرب مؤقت للفريق منذ يناير الماضي، ونجح في تحقيق لقب الدوري في الأنفاس الأخيرة.

وأوضح سيلتك عبر موقعه أن أونيل وقع على عقد يربطه بتدريب الفريق لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

وتولى مارتن أونيل المهمة بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم المنصرم، خلفا للفرنسي ويلفريد نانسي الذي أقيل بعد 33 يوما فقط من تعيينه.

وكانت هذه ولايته الثانية كمدرب مؤقت للفريق.

وقاد أونيل سيلتك للتتويج بنسخة تاريخية من الدوري الاسكتلندي بعد فوز قاتل على هارتس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هارتس دخل المباراة كمتصدر وبحث عن التتويج الأول له باللقب منذ موسم 1959-1960، والأول خارج رينجرز وسيلتيك منذ عام 1985.

واحتاج هارتس لتحقيق التعادل فقط من أجل التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي.

وبالفعل تقدم هارتس بالهدف الأول في الدقيقة 43 لكنه تلقى 3 أهداف وخسر اللقب بشكل درامي.

الفوز كان تاريخيا لسيلتك ليس فقط بسبب السيناريو ولكن لأنه كان رقم 56 للفريق بتاريخه ليفض الشراكة مع رينجرز ويصبح أكثر من توج بلقب الدوري الاسكتلندي في التاريخ بشكل منفرد.

ونجح سلتيك في التتويج بالدوري الاسكتلندي للمرة الخامسة على التوالي.

هارتس ظل متصدرا للدوري طوال أكثر من 250 يوما ولكنه فشل في التتويج باللقب في الدقائق الـ3 الاخيرة من الدوري.