كأس العالم - تتخطى البرازيل.. المكسيك تصبح الأكثر مشاركة في مباريات الافتتاح

ينفرد منتخب المكسيك مساء اليوم الخميس بصدارة قائمة أكثر المنتخبات مشاركة في مباريات الافتتاح بكأس العالم.

ولعب منتخب المكسيك 7 مرات سابقة في افتتاح كأس العالم آخرها كان ضد جنوب إفريقيا أيضا.

ويواجه منتخب المكسيك نظيره جنوب إفريقيا في تمام العاشرة مساء اليوم بافتتاح كأس العالم.

وكان المنتخب المكسيكي يتقاسم صدارة قائمة المنتخبات الأكثر مشاركة في مباريات الافتتاح مع البرازيل برصيد 7 مرات لكل منهما.

وتأتي قائمة المنتخبات الأكثر مشاركة في الافتتاح كالآتي:

المكسيك - 8 مرات (1930 - 1950 - 1954 - 1958 - 1962 - 1970 - 2010 - 2026)

البرازيل - 7 مرات (1934 - 1950 - 1954 - 1962 - 1974 - 1998 - 2014)

ألمانيا - 5 مرات (1934 - 1938 - 1978 - 1994 - 2006)

الأرجنتين - 4 مرات (1934 - 1962 - 1982 - 1990)

فرنسا - 4 مرات (1930 - 1934 - 1954 - 2002)

وينطلق كأس العالم في تمام العاشرة من مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر.

وتقام مباراة الافتتاح بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة بلجيكا في العاشرة من مساء يوم الإثنين.