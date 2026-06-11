نصير مزراوي يسابق الزمن للحاق بمواجهة البرازيل

الخميس، 11 يونيو 2026 - 16:08

كتب : FilGoal

منتخب المغرب - نصير مزراوي

يسابق نصير مزراوي مدافع المغرب الزمن من أجل استعادة جاهزيته الكاملة قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع منتخب بلاده بنظيره البرازيلي في كأس العالم.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره البرازيلي يوم السبت في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن مزراوي يحاول التعافي من الإصابة التي ضربته أمام النرويج وديا في أسرع وقت ممكن.

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وأضاف التقرير أنه رغم المخاوف التي أثارتها الإصابة التي تعرض لها في الكتف، فإن المؤشرات الأولية تبقى مطمئنة، وسط تفاؤل بإمكانية ظهوره ضد البرازيل.

وكان موقع البطولة المغربي قد ذكر قبل أيام أن هناك فرص كبيرة لحضور مزراوي في المباراة المقبلة أمام البرازيل.

ورجحت الفحوصات الأولية تعرض لاعب مانشستر يونايتد لخلع موضعي، وهو ما يعزز حظوظه في اللحاق بالمواجهة المرتقبة.

على أن تحسم الحصص التدريبية المقبلة مدى جاهزيته الكاملة وقدرته على المشاركة بنسبة 100%.

مباراة النرويج نفسها، شهدت إصابة عبد الصمد الزلزولي التي تسببت في استبعاده من قائمة المغرب في المونديال.

استبعاد الزلزولي وأكرد من قائمة المغرب في كأس العالم

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم كل من البرازيل، هايتي، اسكتلندا.

منتخب المغرب كان قد حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم.

المغرب البرازيل نصير مزراوي
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