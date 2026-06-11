تقرير: نيمار يغيب أمام المغرب

ذكر موقع فوت ميركاتو أن فرص نيمار جونيور نجم البرازيل في المشاركة أمام المغرب ضئيلة للغاية.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره البرازيلي يوم السبت في الجولة الافتتاحية لكأس العالم.

وأوضح التقرير صعوبة مشاركة نيمار أمام المغرب بسبب عدم مشاركته في التدريبات الجماعية حتى الآن في ظل استمرار تعافيه من إصابة تعرض لها أثناء لعبه مع سانتوس.

وأوضح أن هناك شكوك حول مشاركته في المباراتين التاليتين أمام هايتي واسكتلندا.

قبل يومين، أعلن منتخب البرازيل أن نيمار يتعافى بشكل جيد من الإصابة التي يعاني منها في عضلة السمانة، قبل بداية مشوار الفريق في كأس العالم 2026.

ولم يشارك نيمار في التدريبات منذ وصول منتخب البرازيل إلى الأراضي الأمريكية.

وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانا رسميا أن الفحوصات الطبية التي خضع لها نيمار أظهرت تقدما في برنامجه العلاجي وأن اللاعب يتعافى بشكل جيد.

وأضاف البيان أن نيمار سيواصل تنفيذ برنامج التأهيل المحدد له من الجهاز الطبي، وفقا للخطة الموضوعة.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة نهاية الشهر الماضي، ليبدأ سباقا مع الزمن للحاق ببداية البطولة.

ويعد نيمار، البالغ من العمر 34 عاما، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، وشارك في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم.

ورغم غيابه عن المشاركة الدولية منذ 2023 بسبب الإصابات، تم استدعاؤه للقائمة الحالية.

ومن جانبه، أكد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل في وقت سابق أن اللاعب قد يكون جاهزا للمشاركة في المباراة الأولى أو الثانية، مشيرا إلى عدم التسرع في عودته.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من المغرب، هايتي، اسكتلندا.