حوار مطول - مرموش: لن نعود بعد 3 مباريات.. طموحنا المنافسة على لقب كأس العالم

تحدث عمر مرموش نجم منتخب مصر عن طموحات الفراعنة في كأس العالم، قبل أيام من انطلاق البطولة.

وينطلق كأس العالم يوم الخميس في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويقود مرموش أحلام الفراعنة في تحقيق أول فوز في تاريخ مصر بكأس العالم، وإمكانية عبور مرحلة المجموعات.

فمنتخب الفراعنة لم يحقق أي فوز في تاريخه خلال مشاركاته الـ3 السابقة، ولم يعبر دور المجموعات قط.

كل ما يلي على لسان مرموش في حواره المطول مع مجلة مانشستر سيتي:

"طموحات منتخب مصر في كأس العالم كبيرة، والثقة بين اللاعبين مرتفعة جدًا، ونأمل أن نحقق شيئًا مميزًا ونرفع اسم مصر".

"بالطبع، اللعب في كأس العالم حلم لأي لاعب، وكذلك التأهل إليه وتمثيل بلادنا خلال المونديال".

"إنه أمر كبير جدًا بالنسبة لنا، لكن كما قلت من قبل وسأكرر، لن نذهب فقط للمشاركة في كأس العالم، بل للمنافسة على اللقب".

"بالطبع يجب أن نكون واقعيين، فنحن نلعب أمام بعض من أفضل المنتخبات في العالم، ومستوى الفرق التي سنواجهها مرتفع جدًا".

"لكننا لا نذهب إلى هناك بهدف لعب 3 مباريات فقط والعودة".

"بإذن الله سننجح، وسنسعى لتجاوز دور المجموعات ثم التعامل مع كل مباراة على حدة".

"نريد أن نظهر بصورة جيدة، ويمكننا أن نحلم حتى بالفوز بالبطولة أو الوصول إلى مراحل متقدمة. لن نذهب فقط لترك بصمة أو القول إننا شاركنا في كأس العالم وانتهى الأمر".

"المنتخب المصري هو أفضل فريق في إفريقيا، بفضل اللاعبين الذين نملكهم والجودة العالية داخل الفريق".

"سنذهب إلى كأس العالم لتجاوز دور المجموعات، ولإظهار من نحن للعالم، وليس لمجرد التواجد فقط".

"أدخل المباريات بهدف الفوز وتقديم أفضل أداء لدي، سواء مع مانشستر سيتي أو مع المنتخب الوطني".

"كلاعب كرة قدم، تذهب إلى كل مكان بهدف تقديم أفضل أداء. ومع مصر، فأنا أمثل بلدي، لذلك تكون العقلية دائمًا واحدة في كل مباراة، سواء كانت في الدوري أو الكأس أو مع المنتخب أو تصفيات أمم إفريقيا أو كأس العالم، تدخل كل مباراة بنفس العقلية (محاولة تقديم أفضل ما لديك)".

"ماذا أفتقد في الوطن؟ الطعام، الأجواء، والراحة في مصر. هناك أشياء كثيرة بصراحة. هذه بلادنا، وعندما نكون هناك نشعر براحة كبيرة، ونكون محاطين بكل من نحب، وبكل ما نحب، وتشعر بالأمان في بلدك. هذا أكثر ما أفتقده بالفعل".

"عشت في مصر 18 عامًا ونشأت هناك، لذلك لا تزال هناك أشياء مصرية كثيرة بداخلي. أنا أحب بلدي كثيرًا، وأحب كل فرصة تتاح لي، حتى لو كانت ثلاثة أو أربعة أيام فقط، للذهاب إلى مصر والاستمتاع بها لأنها بلد جميلة. هذا أمر أحمله دائمًا في قلبي، أنني أمثل مصر، وأريد أن أقدم أفضل صورة لبلدي".

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا