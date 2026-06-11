تحت قيادة أروابارينا.. مصري في الجهاز الفني لفريق بوكا جونيورز

الخميس، 11 يونيو 2026 - 14:42

كتب : FilGoal

رودولفو أروابارينا - بيراميدز

كشف رودولفو أروابارينا المدير الفني المنتظر لبوكا جونيورز عن تشكيل جهازه الفني قبل بدء ولايته الثانية مع الفريق وفقا لتقارير أرجنتينية.

وشهد التشكيل وجود المصري عمرو مختار ضمن الجهاز المعاون، بعدما سبق له العمل مع أروابارينا في تجاربه السابقة.

ويعود أروابارينا لقيادة بوكا جونيورز بعد فترته الأولى بين 2014 و2016، والتي حقق خلالها لقب الدوري الأرجنتيني وكأس الأرجنتين.

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وضم الجهاز الفني دييجو ماركيتش كمساعد أول، وهو أحد المقربين من المدرب، وسبق أن عملا معا في منتخب الأرجنتين للشباب، إضافة إلى تجربتهما السابقة في بوكا.

كما يتواجد عمرو مختار ضمن الطاقم، بعدما عمل مع أروابارينا في بيراميدز، وكذلك خلال تجربته مع منتخب الإمارات ونادي التعاون.

وانضم أيضا خوان جوبيت، الذي بدأ كمحلل أداء قبل أن يتدرج للعمل كمساعد مدرب في التجارب الأخيرة.

ويتولى جوستافو روبرتي مهمة الإعداد البدني، فيما لا يزال الجهاز الفني يستقر على اسم المدرب المساعد الثاني ومدرب حراس المرمى.

ومن المنتظر الإعلان الرسمي عن تعيين أروابارينا مديرا فنيا لبوكا جونيورز خلال الأيام المقبلة.

وسبق وأن قاد أروابارينا فريق بيراميدز خلال الفترة من نوفمبر 2020 وحتى يونيو 2021.

وقاد المدرب الأرجنتيني فريق بيراميدز في 37 مباراة.

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