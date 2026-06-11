منتخب الجزائر يستعد للأرجنتين برباعية في شباك بوليفيا

حقق المنتخب الجزائري فوزا عريضا على نظيره البوليفي برباعية نظيفة في الودية الأخيرة استعدادا لكأس العالم 2026.

ويتواجد منتخب الجزائر في مجموعة واحدة رفقة الأرجنتين والأردن والنمسا.

وسجل عيسى ماندي أول أهداف اللقاء مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أجرى فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر عدة تغييرات أثمرت عن 3 أهداف.

وسجل أمين جويري ثنائية في الدقيقة 58 و65، بينما سجل أنيس حاج موسى في الدقيقة 61.

ويستعد المنتخب الجزائري لملاقاة نظيره الأرجنتيني في الجولة الافتتاحية.

وتقام المباراة صباح الأربعاء المقبل.