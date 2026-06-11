فيتوريا: صلاح يتمتع بعقلية احترافية ولا يعتمد على موهبته فقط..

أشاد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بعقلية محمد صلاح قائد الفراعنة قبل انطلاق كأس العالم.

ويرى فيتوريا زيادة عدد المنتخبات إلى 48 يتسبب في تفاوت بالمستوى لكنه خطوة مهمة من أجل تطوير كرة القدم.

وقال روي فيتوريا في تصريحات لموقع فلاش سكور: "محمد صلاح يتمتع بعقلية احترافية وانضباط كبير، إلى جانب أنه شخصية قيادية داخل الملعب".

وتابع "صلاح لا يعتمد على موهبته فقط، لكن على العمل المستمر والتطور، وهو ما يجعله قادرا على الاستمرار في القمة خلال السنوات المقبلة".

وكشف فيتوريا "كأس العالم الحالية ليست عادية في ظل التوسع إلى 48 منتخبا وهو ما يمنح فرصة أكبر لمنتخبات جديدة للظهور عالميا".

وشدد "قد يتسبب التوسع تفاوتا في المستوى لكنني أراه خطوة مهمة لتطوير كرة القدم".

وأضاف "منتخب البرتغال يمتلك جيلا مميزا وقادر على المنافسة، لكن تحقيق الألقاب يتطلب ترجمة الجودة الفردية لأداء جماعي".

واختتم فيتوريا تصريحاته "تلك البطولة هي نهاية حقبة في تاريخ كرة القدم لأنها ربما تشهد الظهور الأخير لعدد من أساطير اللعبة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو".

وينطلق كأس العالم مساء اليوم الخميس بمواجهة بين المكسيك وجنوب إفريقيا في تمام العاشرة بتوقيت مصر.