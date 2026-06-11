أهلي جدة يطلب تنظيم السوبر الآسيوي.. والاتحاد القاري يرد

الخميس، 11 يونيو 2026 - 13:45

كتب : FilGoal

أهلي جدة - دوري أبطال آسيا للنخبة

استفسرت إدارة نادي أهلي جدة رسميا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إمكانية تنظيم بطولة كأس السوبر الآسيوي، التي من المفترض أن تجمع بينه كبطل دوري أبطال آسيا للنخبة، وجامبا أوساكا الياباني، بطل دوري أبطال آسيا 2.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الاتحاد الآسيوي رد شفهيا على الاستفسار الأهلاوي، عقب تواصل جرى بين الطرفين، مؤكدًا عدم وجود ميزانية مخصصة لتنظيم البطولة.

وأضاف التقرير أن هذا الرد يجعل تنظيم البطولة خلال الموسم الجاري مستبعدًا لأسباب مالية.

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ويأتي تحرُّك أهلي جدة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الثانية على التوالي، فيما توِّج جامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا 2.

في أبريل الماضي، كشف مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للرياضية السعودية أن فكرة إعادة بطولة كأس السوبر الآسيوي لا تزال خارج حسابات الاتحاد خلال المرحلة الحالية.

وأوضح حينها، أن ملف تنظيم البطولة غير مطروح للنقاش حتى بعد تحديد بطلي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، مشيرًا إلى عدم وجود أي توجُّه رسمي لإعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة.

الاتحاد القاري لا يملك في الوقت الراهن أي خطط لتنظيم مواجهة تجمع بطلي البطولتين أو إعادة إطلاق كأس السوبر الآسيوي خلال العام الجاري، وفقا للتقرير.

أهلي جدة
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