حقق نيويورك نيكس انتفاضة تاريخية أمام سان أنطونيو سبيرز في المباراة الرابعة لسلسلة نهائي دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA، بعدما نجح في تعويض تأخره بفارق وصل إلى 29 نقطة ليخطف فوزًا مثيرًا.

وانتصر نيكس على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 107-106، بعدما كان متأخرا بهذا الفارق الضخم.

ووضع فريق نيكس نفسه على أعتاب التتويج بعد تقدمه في السلسلة بنتيجة 3-1.

ويقام نهائي NBA بنظام 7 مباريات، والفريق الذي يفوز بـ4 منها أولا يحصد اللقب.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا من جايلن برانسون الذي سجل 36 نقطة، إلى جانب أو جي أنونوبي الذي أضاف 33 نقطة، بينها سلة الفوز في الثانية الأخيرة.

OG ANUNOBY WITH THE PUTBACK. KNICKS COMPLETE THE 29-PT COMEBACK FOR THE WIN. LARGEST COMEBACK IN NBA FINALS HISTORY 🤯 pic.twitter.com/ZtWVWY6JsR — NBA (@NBA) June 11, 2026

في المقابل، برز النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 24 نقطة مع 13 متابعة لصالح سبيرز.

كما ساهم ديلان هاربر بـ21 نقطة، فيما أضاف ديآرون فوكس وديفين فاسل 18 نقطة لكل منهما.

وبهذا الانتصار التاريخي، حطم نيكس الرقم القياسي السابق لأكبر عودة في نهائيات الدوري، والمسجل باسم بوسطن سيلتيكس عام 2008 عندما قلب تأخره بفارق 24 نقطة أمام لوس أنجلوس ليكرز.