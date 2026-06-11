تعيين لامين يامال كسفير للنوايا الحسنة لدى اليونيسف

أعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف" تعيين الإسباني لامين يامال صانع ألعاب برشلونة كسفير للنوايا الحسنة لدى المنظمة.

وأفادت يونيسف عبر موقعها: "فصل جديد.. داخل الملعب وخارجه. اليوم، أصبح لامين يامال سفيرًا للنوايا الحسنة لدى اليونيسف".

وأضافت "كان اللعب جزءًا أساسيًا من قصة لامين طوال حياته. واليوم يستخدم صوته للدفاع عن حق كل طفل في اللعب، فاللعب حق للجميع، بغض النظر عن هويتهم أو أصولهم أو ظروف حياتهم".

وتشير التقارير إلى أن هذه الشراكة تهدف لمواجهة أرقام صادمة، إذ يفتقر أكثر من 90 مليون طفل للألعاب، ويحرم 80 مليون آخرون من تفاعلات اللعب الأساسية.

إلى ذلك، ذكرت جريدة سبورت أن لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا وضع خطة كاملة لظهور لامين يامال خلال كأس العالم، مع اقتراب تعافيه من الإصابة.

وعاد لامين يامال للتدريبات يوم الثلاثاء إلى جانب نيكو ويليامز وفيكتور مونيوز بعدما تجنب الثلاثي عناء السفر إلى المكسيك لمواجهة بيرو وديا.

وأوضح التقرير أن يامال تدرب بشكل طبيعي في الساعات الأخيرة، وأن حالته البدنية تتقدم وفق الجدول المحدد مسبقا.

حسب التقرير، اتخذ دي لا فوينتي قرارا بأن يشارك يامال لأول مرة يوم الاثنين أمام كاب فيردي، لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة فقط، بهدف استعادة إيقاع المباريات.

بعد ذلك، سيزداد الحمل البدني له أمام السعودية يوم 21 يونيو، ومن المتوقع أن يلعب لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

والهدف من هاتين المباراتين هو تجهيز اللاعب للمراحل الحاسمة، خصوصا مباراة قمة المجموعة أمام أوروجواي يوم 26 يونيو.

هذه الخطة ستنطبق أيضا على نيكو ويليامز، وفقا للتقرير.

وينطلق كأس العالم يوم الخميس.

ويفتتح اللاروخا مشواره في المونديال بمواجهة كاب فيردي يوم 15 يونيو الجاري.