استبعاد الزلزولي وأكرد من قائمة المغرب في كأس العالم

الخميس، 11 يونيو 2026 - 11:10

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي

قرر منتخب المغرب استبعاد عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد من القائمة النهائية كأس العالم، قبل ساعات من انطلاق المونديال.

وأصيب الزلزولي خلال ودية النرويج قبل أيام، فيما لم ينجح أكرد في التعافي من إصابته في منطقة الحوض.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم القوائم النهائية للمنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم، قبل ساعات من افتتاح البطولة يوم الخميس، وظهر بينها قائم المغرب بدون الزلزولي وأكرد.

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وسجل منتخب المغرب بدلا منهما: المدافع مروان سعدان (الفتح السعودي)، والمهاجم أمين السباعي (أنجيه الفرنسي).

مع ارتداء أرقام القمصان المخصصة لهما في القائمة.

وأصيب الزلزولي بالتواء في الرباط الداخلي للركبة، وهي إصابة تحرمه من المشاركة في كأس العالم.

فمن المتوقع أن يغيب لمدة 3 إلى 4 أسابيع، وفقا للتقارير.

وتواجد أكرد مع منتخب المغرب في الولايات المتحدة استعداد للمونديال، لكن لم يتعاف نهائيا من الإصابة التي أبعدته لشهور.

كان سعدان والسباعي ضمن القائمة الأولية التي أعلنها منتخب المغرب مايو الماضي.

وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) - منير المحمدي (نهضة بركان) - أحمد رضا التكناوتي (الجيش الملكي)

الدفاع: نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) - أنس صلاح الدين (أيندهوفن) - يوسف بلعمري (الأهلي) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - زكريا الواحدي (جينك البلجيكي) - شادي رياض (كريستال بالاس) - مروان سعدان (الفتح السعودي).- عيسى ديوب (فولام) - رضوان هلهال (ميشيلين البلجيكي)

الوسط: سفيان مرابط (ريال بيتيس) - نائل العيناوي (روما) - أيوب بوعدي (ليل الفرنسي) - سمير المرابط (ستراسبورج) - بلال الخنوس (شتوتجارت) - عز الدين أوناحي (جيرونا) - إسماعيل صيباري (أيندهوفن)

الهجوم: شمس الدين طالبي (سندرلاند) - سفيان رحيمي (العين) - أمين السباعي (أنجيه الفرنسي) - أيوب الكعبي (أولمبياكوس) - إبراهيم دياز (ريال مدريد) - جاسم ياسين (ستراسبورج) - أيوب الميموني (أينتراخت فرانكفورت)

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم مع البرازيل واسكتلندا وهاييتي.

منتخب المغرب كان قد حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية من كأس العالم.

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