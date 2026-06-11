منافس مصر - منتخب إيران يختتم استعداداته لكأس العالم بالفوز على شباب تيخوانا بثلاثية

اختتم منتخب إيران مبارياته الودية استعدادا لمنافسات كأس العالم بالفوز على شباب تيخوانا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويتواجد منتخب إيران في مجموعة تضم كل من مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وتعد هذه المواجهة آخر اختبار ودي للمنتخب الإيراني قبل مباراته الافتتاحية ضد نيوزيلندا يوم الثلاثاء المقبل.

وتغلب منتخب إيران على فريق شباب تيخوانا تحت 21 عاما بثلاثة أهداف دون مقابل.

يذكر أن منتخب إيران يخوض تدريباته في مدينة تيخوانا المكسيكية، وسيسافر إلى أمريكا فقط يوم المباراة لخوضها.

ويفتتح منتخب إيران مشاركته في كأس العالم يوم 15 يونيو الجاري بلقاء نيوزيلندا ثم بلجيكا وأخيرا مصر.

وتأتي مواعيد مباريات مجموعة مصر كالتالي:

الجولة الأولى

مصر × بلجيكا - 15 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

إيران × نيوزلندا - 16 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثانية

بلجيكا × إيران - 21 يونيو 2026 الساعة العاشرة مساء.

مصر × نيوزيلندا - 22 يونيو 2026 الساعة الرابعة فجرا.

الجولة الثالثة

مصر × إيران - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا

نيوزلندا × بلجيكا - 27 يونيو 2026 الساعة السادسة صباحا