وزير الرياضة الإيراني يهدد بإيقاف المباراة ضد مصر في كأس العالم بتلك الحالة

الخميس، 11 يونيو 2026 - 01:21

كتب : FilGoal

جمهور إيران

هدد أحمد دونيامالي وزير الرياضة الإيراني بإيقاف مباريات الفريق في كأس العالم 2026 حال ترديد أو إحضار أعلام غير سمية خلال مبارياته في البطولة.

ويتواجد منتخب إيران في مجموعة تضم كل من مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

وقال أحمد دونيامالي وزير الرياضة الإيراني لـ وسائل الإعلام الإيرانية: "أبلغنا فيفا بأنه في حال تم إحضار أعلام غير رسمية أو ترديد شعارات ضد المنتخب الإيراني في الملاعب التي نشارك بها في كأس العالم، فسيكون مدير الفريق مسؤولا بالتأكيد عن إيقاف المباراة".

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وأتم "تم التأكيد لنا أنه لن تحدث أي حوادث تخريبية في الملعب خلال المباراة ضد مصر".

يذكر أن الاتحادين المصري والإيراني رفضا إقامة أي فعاليات أو أحداث متعلقة بدعم المثلية خلال مواجهة الفريقين في مدينة سياتل.

وسبق أن أًصدر الاتحاد المصري بيانا رسميا برفضه "إقامة أي أنشطة تخص دعم المثلية الجنسية".

وسبق أن صرّح جياني إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي عن مشاركة إيران قال: "أنا سعيد بوجودهم هنا، ولو كان الأمر بيدي لقدت حافلة من طهران وأحضرتهم بنفسي، بالطبع كانت هناك تحديات ولم يكن الأمر سهلًا".

وواصل "آمل أن تسود أجواء إيجابية عندما يلعب منتخب إيران".

يذكر أن منتخب إيران يخوض تدريباته في مدينة تيخوانا المكسيكية، وسيسافر إلى أمريكا فقط يوم المباراة لخوضها.

ويفتتح منتخب إيران مشاركته في كأس العالم يوم 15 يونيو الجاري بلقاء نيوزيلندا ثم بلجيكا وأخيرا مصر.

وأردف "يعمل فريق فيفا بالتعاون مع الدول المستضيفة لضمان سير الأمور كما ينبغي".

إيران كأس العالم منافس مصر أمريكا 2026
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