البرتغال تفوز على نيجيريا بهدفين في التجربة الأخيرة قبل كأس العالم

الخميس، 11 يونيو 2026 - 00:59

كتب : FilGoal

كونسيساو - البرتغال أمام نيجيريا

فاز منتخب البرتغال أمام نظيره النيجيري في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب ماجالهايس بيسوا في مدينة ليريا في البرتغال.

تقدم للمنتخب البرتغالي بيدرو نيتو في الدقيقة 23.

ونجح النسور في إدراك التعادل سريعا في الدقيقة 37 عن طريق أكور أدامر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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وفي الشوط الثاني، نجح فرانسيسكو كونسيساو في إحراز الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 75.

وسيطر لاعبو منتخب البرتغال على مجريات المباراة حيث بلغت نسبة الاستحواذ 62%.

كما هدد لاعبو البرتغال مرمى مادوكا أوكوي حارس المنتخب النيجيريا بـ 13 تسديدة بينهم 7 بين القائمين والعارضة، فيما سدد منتخب نيجيريا 5 تسديدات بينهم تسديدتين على المرمى.

وتعد تلك المواجهة الأخيرة للمنتخب البرتغالي قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض كأس العالم.

ونجح المنتخب البرتغالي في الفوز بوديتيه الأخيرتين قبل كأس العالم أمام تشيلي ونيجيريا بالنتيجة ذاتها.

ويقع المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشر بالمونديال إلى جانب الكونغو الديمقراطية، وأوزبكستان، وكولومبيا.

ويفتتح منتخب البرتغال مواجهاته في كأس العالم بمباراة الكونغو الديمقراطية يوم 17 يونيو الساعة الثامنة مساءً، ثم أوزبكستان يوم 23 يونيو الساعة الثامنة مساءً، قبل ختام مواجهة دور المجموعات أمام كولومبيا يوم 28 يونيو الساعة 2:30 صباحا.

ولم ينجح منتخب نيجيريا في التأهل للمونديال.

البرتغال نيجيريا
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