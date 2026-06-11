"موقفكم يؤكد أن الكرة أخلاق أولا".. حارس مرمى إنبي يشكر جماهير المصري

توجه عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي بالشكر لجماهير النادي المصري بعد موقفهم معه في نهائي كأس عاصمة مصر.

وهتفت جماهير المصري لحارس مرمى إنبي عقب نهاية المباراة لمواساته عقب وفاة والدته قبل أيام قليلة من المباراة.

وكتب عبد الرحمن سمير عبر حسابه الرسمي:

"شكرا جمهور النادي المصري البورسعيدي العظيم، في أصعب لحظة في حياتي، بعد وفاة أمي الغالية، وجدت منكم حضن وسند لا يُنسى".

"ندائكم لي بعد المباراة وتشجيعكم ومواساتكم، موقف رجال بجد ويؤكد أن الكرة أخلاق قبل ما أن تكون مكسب وخسارة".

"وأخص بالذكر أخي باهر المحمدي على نبل أخلاقه وموقفه ليس غريبا على قائد كبير وابن بلد أصيل. مافعله معي سيظل دينا في رقبتي طوال عمري".

"جمهور بورسعيد دائما صاحب واجب، وأثبتم أن الإنسانية أكبر من أي منافسة".

"ربنا يرحم أمي ويجعل مثواها الجنة، ويجازيكم كل خير على أصلكم الطيب".

وتوج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر بالانتصار على إنبي بثلاثة أهداف دون رد في النهائي.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

وبعثت جماهير المصري رسالة عبر لافتة في المدرجات "اكسبوها، بورسعيد لا تنسى من أسعدها".

ورفعت الجماهير صورة الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر 1998 ضد المقاولون 4-3.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ كأس مصر.

ويتواجد سيف داوود في الجهاز الفني للمصري، وكان لاعبا ضمن الفريق الذي توج ببطولة كأس مصر قبل 28 عاما.