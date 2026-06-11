كأس العالم - مؤتمر أجيري: أشعر براحة كبيرة في حراسة المرمى.. وهدوئي العاطفي جاء بعد الخبرات

كشف خافيير أجيري مدرب منتخب المكسيك أنه نقل للاعبيه حالة من الثقة قبل مباراة الافتتاح، مشددا على أهمية الهدوء الذهني وعدم التأثر بالضغوط.

ويستعد المكسيك لمواجهة جنوب إفريقيا غدا الخميس في افتتاح كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي لمباراة جنوب إفريقيا: "لقد نقلت للاعبي الثقة بأن هذا اليوم يمكن أن يكون يوما جيدا لنا، وأنه مهما حدث فإن الجماهير ستكون معنا، وأنها ستكون احتفالية ستستمر لسنوات طويلة".

وواصل "أتمنى أن نبدأ بداية جيدة، وأن نشعر بالهدوء في أدائنا، وألا نشك في أسلوب لعبنا أو قوتنا الذهنية".

وأردف "هم يعرفون ذلك، لكن غدا يمكن أن يكون يوما تاريخيا للكثير منا، خصوصا أن هؤلاء اللاعبين قد لا يعيشون فرصة أخرى لخوض كأس العالم في المكسيك".

وعن الترشيحات للتأهل قال: "البعض يعتقد أننا مرشحون للفوز بسهولة، وأننا في الدقيقة 20 سنكون متقدمين بفارق كبير، لكن هذه هي كرة القدم، هناك الكثير من الظروف والمتغيرات".

وواصل "هذه هي المكسيك، ولا شيء ولا أحد يمكنه أن يغيرنا، المباراة تستمر 90 دقيقة، ومن المهم أن نفوز، لكن الأهم هو الحفاظ على التوازن الذهني سواء كنا مرشحين أم لا".

وعن مركز حراسة المرمى قال: "أنا أشعر براحة كبيرة في هذا المركز منذ فترة طويلة ولا توجد أي مشكلة".

وأردف "أنا ممتن للحياة، لأنه بعد 40 عامًا أجد نفسي أعيش لحظة مختلفة من موقع آخر في مباراة افتتاح كأس العالم 2026".

وكشف "أمتلك الآن هدوءًا عاطفيًا منحني إياه مرور الوقت، وتعلمت أن ما لا أستطيع التحكم فيه لا يجب أن أقاتل من أجل السيطرة عليه".

وأتم "بدأت أتخلى تدريجيًا عن بعض الصرامة التي كنت أفرضها على نفسي، خصوصًا مع اللاعبين الشباب".

ويتواجد منتخب المكسيك في المجموعة الأولى التي تضم كل من "جنوب إفريقيا، والتشيك، وكوريا الجنوبية".

وسيخوض منتخب المكسيك الجولة الثانية أمام كوريا الجنوبية 19 يونيو الجاري.

وسيختتم مبارياته في دور المجموعات أمام التشيك 25 يونيو.