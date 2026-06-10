برشلونة يتقدم بطلب لاستضافة نهائي أبطال أوروبا 2029

تقدم نادي برشلونة بملف رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل استضافة نهائي أبطال أوروبا 2029، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة برشلونة وحكومة إقليم كتالونيا، وبدعم من الاتحاد الإسباني الملكي لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان رسمي، أن ملف الترشح يتضمن جميع المتطلبات الفنية والتعاقدية والمؤسسية التي يطلبها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب الضمانات اللازمة التي تؤكد قدرة مدينة برشلونة وملعب سبوتيفاي كامب نو على تنظيم واحد من أكبر الأحداث الكروية على مستوى العالم.

وبتقديم هذا الملف، تكون مرحلة الترشح الرسمية قد اكتملت، على أن يبدأ يويفا خلال الفترة المقبلة مرحلة تقييم ملفات الاستضافة المختلفة لاختيار الملعب الذي سيحتضن نهائي البطولة في نسخة 2029

𝗙𝗖 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 https://t.co/Fxsct9dnbi — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 10, 2026

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وأشار البيان إلى أن برشلونة تملك سجلًا حافلًا في تنظيم الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، فيما يُعد سبوتيفاي كامب نو ملعبا من الطراز العالمي، بفضل تاريخه الطويل مع أكبر البطولات الأوروبية والعالمية، إلى جانب خضوعه حاليا لعملية تطوير شاملة ستضعه ضمن أحدث وأبرز الملاعب الرياضية في العالم.

وينتظر نادي برشلونة والمؤسسات المشاركة في ملف الاستضافة القرار النهائي من يويفا، في ظل منافسة عدد من الملفات الأخرى، على أن يتم الإعلان عن الملعب المستضيف لنهائي دوري أبطال أوروبا 2029 خلال الربع الأخير من العام الجاري.