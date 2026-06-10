بسبب "الحرب ضد الاستعمار".. فيفا يجبر هايتي على تعديل قميصه في كأس العالم

أجرى منتخب هايتي تعديلا على قميصه قبل انطلاق كأس العالم 2026.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية عن توجيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإجراء تعديل على قميص منتخب هايتي بسبب الشعارات السياسية وصورة الحرب.

وتضمن قميص هايتي في وديتي نيوزيلندا ويبرو استعدادا لكأس العالم، م توضيحي لمعركة فيرتيير عام 1803.

وتعد معركة فيرتير هي واحدة من المعارك الحاسمة في تاريخ هايتي، ووقعت في 18 نوفمبر 1803، وتعتبر الجزء الأخير من حرب استقلال هايتي ضد الاستعمار الفرنسي.

وساهمت تلك الحرب التي قادها جان جاك ديسالين إمبراطور هايتي، في إعلان استقلال هايتي في 1 يناير 1804.

وذكرت شركة سايتا الكولومبية، أن التصميم كان بمثابة تكريم للرجال والنساء الذي يساهمون كل يوم في مستقبل هايتي، ولم يكن مقصودا أي يكون بيانا سياسيا.

وقال الشركة في بيان لها عبر حسابها على إنستجرام "خلال عملية المراجعة، قرر فيفا أن بعض العناصر يمكن تفسيرها بشكل مختلف، وطلب في النهاية إجراء تعديلات على التصميم."

وأضاف "على الرغم من أن هذا التفسير اختلف عن نيتنا، إلا أن الشركة نفذت طلبات الاتحاد الدولي ليكون متوافقا مع اللوائح."

وتأهل منتخب هايتي لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 1974.

ويتواجد منتخب هايتي في المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل، والمغرب، وأسكتلندا.