توخيل: ساكا لم يصل إلى الجاهزية الكاملة قبل كأس العالم

كشف توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا أن بوكايو ساكا لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق كأس العالم.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال إنجلترا

وأوضح توخيل أن اللاعب شارك في نهاية الموسم مع أرسنال رغم شعوره بالألم، وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، لكنه لم يصل بعد إلى جاهزيته الكاملة.

وقال مدرب إنجلترا في مؤتمر صحفي: "ساكا لا يزال في مرحلة التعافي، لعب وهو يشعر بعدم راحة لكنه قدم مستوى عاليا، ومع ذلك لم يصل إلى 100%".

وأضاف "نحاول التعامل معه بحذر في التدريبات، هناك بعض الأمور التي تنقصه مثل الانتظام في التدريبات بشكل كامل".

وتابع "أرسنال تعامل معه بشكل جيد، ونحن سنفعل الشيء نفسه للحفاظ عليه".

وشدد توخيل "ساكا مهم بالنسبة لنا ولخطط المنتخب".

ويقام كأس العالم 2026 في المكسيك وكندا وأمريكا.

ويتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة 12 بكأس العالم برفقة كرواتيا وغانا وبنما.

ويستهل منتخب إنجلترا مشواره في المونديال بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو.