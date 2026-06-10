"حققت كل ما جئت لأجله".. رسالة أليو ديانج بعد رحيله عن الأهلي

وجه أليو ديانج رسالة خاصة للنادي الأهلي وجماهيره بعد رحيله عن الفريق.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن النادي الأهلي رحيل أليو ديانج لاعب وسط الفريق ومنتخب مالي.

وانتهت مسيرة المالي أليو ديانج مع الأهلي عقب خوض المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم أمام المصري في ختام الدوري.

وجاءت رسالة أليو ديانج بعد رحيله عن الأهلي كالآتي:

"الأهلي والجماهير ومصر، كانوا بيتي طوال السنوات السبع الماضية، جئت طفلا والآن أغادر رجلا، أبا وزوجا ولاعبا منجزا على أرض الملعب، عشت كل أحلامي وحققت كل ما جئت لأجله وكان شرفا عظيما لي أن أرتدي شارة قيادة الفريق".

"معا كفريق، كعائلة (جماهير الأهلي)، حققنا إنجازات مميزة وحطمنا أرقاما قياسية وصنعنا التاريخ، أنا فخور للغاية أنني كنت جزءا من ذلك".

"أود أن أشكر كل من كان جزءا من هذه الرحلة، الرئيس محمود الخطيب، وسيد عبد الحفيظ وأعضاء مجلس الإدارة وجميع زملائي في الفريق وجميع المدربين، والطاقم داخل الملعب وخارجه، وجماهير الأهلي التي ساندتنا دائما".

"لقد ساهموا في جعل هذه السنوات لا تُنسى، شاركنا ذكريات لا تُنسى، وانتصارات رائعة على أرضنا وخارجها".

"الآن حان وقت تحد جديد وفصل جديد في مسيرتي، أغادر وأنا أشعر بامتنان كبير وذكريات جميلة".

"سأفتقد النادي والجماهير والبلد، وستبقى ذكراهم خالدة في قلبي".

وكان ديانج قد انضم إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019 لتستمر مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات.

وتخلل مسيرة ديانج مع الأهلي رحيله لمدة موسم إلى الخلود السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2025 على سبيل الإعارة.

وشارك ديانج مع الأهلي أمام المصري في الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وارتبط اسم ديانج خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف فالنسيا الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وخلال ستة مواسم بقميص الأهلي، لعب ديانج 250 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بـ 16 لقبا.

ونجح لاعب الوسط المالي في المساهمة بـ 19 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 11 آخرين.