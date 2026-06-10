ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يقدم عرضا جديدا لضم أندسون مقابل 120 مليون جنيه إسترليني

قدم مانشستر سيتي عرضا جديدا لضم إليوت أندرسون لاعب نوتنجهام فورست خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إليوت أندرسون النادي : نوتنجهام فورست مانشستر سيتي

وكشفت شبكة ذا أثلتيك، عن تفاصيل العرض الثاني من مانشستر سيتي، بعد رفض العرض الأول.

وأوضحت أن مانشستر سيتي عرض ضم لاعب الوسط مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني.

وأضافت أن العرض يتضمن إضافة بنود أخرى قد ترفع قيمة العرض إلى أكثر من 120 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد أندرسون أحد أبرز أهداف مانشستر سيتي لتدعيم خط الوسط، بعدما قدم موسمًا مميزًا مع نوتنجهام فورست، بفضل قدرته على حمل الكرة والتقدم بها، إلى جانب نشاطه الكبير وتنوع أدواره داخل الملعب.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد لا يزال مهتمًا باللاعب، لكن مانشستر سيتي يتقدم حاليًا في المفاوضات ويعتقد أن عرضه الجديد قد يقربه من التوصل لاتفاق نهائي.

ويرى مسؤولو سيتي أن أندرسون يمتلك المواصفات المثالية لأسلوب ماريسكا، خاصة في نظام 4-2-3-1 الذي يعتمد على ثنائي ارتكاز قادر على البناء من الخلف والمساهمة دفاعيًا وهجوميًا.

كما أن اللاعب، الذي تخرج من أكاديمية نيوكاسل يونايتد، يتميز بالقدرة على تغطية مساحات واسعة والتقدم بالكرة تحت الضغط، وهي صفات تجعله خيارًا مناسبًا لمتطلبات المدرب الإيطالي.

ومع استمرار الغموض حول مستقبل بعض لاعبي الوسط في ملعب الاتحاد، وعلى رأسهم رودري، قد لا ينضم أندرسون كخيار احتياطي فقط، بل كأحد الركائز الأساسية في المشروع الجديد لمانشستر سيتي خلال السنوات المقبلة.