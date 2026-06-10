الأهلي يعلن رحيل أليو ديانج

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

رحيل أليو ديانج عن الأهلي

أعلن النادي الأهلي رحيل أليو ديانج لاعب وسط الفريق ومنتخب مالي.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وجاء ذلك بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وانتهت مسيرة المالي أليو ديانج مع الأهلي عقب خوض المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم أمام المصري في ختام الدوري.

أخبار متعلقة:
بقيادة حسام البدري.. أهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا في القاهرة وائل جمعة يبدأ مهام عمله في الأهلي خبر في الجول – أحمد فتحي أبرز المرشحين للعمل مع عموتة في الأهلي خبر في الجول – عبد الرحمن شيكا يتلقى عرضين من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان ديانج قد انضم إلى الأهلي من مولودية الجزائر في صيف 2019 لتستمر مسيرته داخل جدران القلعة الحمراء لمدة 7 سنوات.

وتخلل مسيرة ديانج مع الأهلي رحيله لمدة موسم إلى الخلود السعودي خلال الفترة من 2024 إلى 2025 على سبيل الإعارة.

وشارك ديانج مع الأهلي أمام المصري في الجولة الأخيرة من مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وارتبط اسم ديانج خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف فالنسيا الإسباني بداية من الموسم المقبل.

وخلال ستة مواسم بقميص الأهلي، لعب ديانج 250 مباراة في مختلف المسابقات وتوج بـ 16 لقبا.

ونجح لاعب الوسط المالي في المساهمة بـ 19 هدفا بعد تسجيل ثمانية أهداف وصناعة 11 آخرين.

وجاءت ألقاب ديانج مع الأهلي كالآتي:

3 ألقاب من الدوري المصري

3 ألقاب من كأس مصر

4 ألقاب من دوري أبطال إفريقيا

4 ألقاب من السوبر المصري

لقبان من السوبر الإفريقي

كما حصد ديانج رفقة الأهلي على ثلاث ميداليات برونزية خلال مشاركاته بكأس العالم للأندية.

الأهلي أليو ديانج
نرشح لكم
في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم بعد الرعاية التاريخية.. هيثم عبد العظيم يكشف لـ في الجول رؤية أورا لدعم الكرة المصرية وائل جمعة يبدأ مهام عمله في الأهلي ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي السكة الحديد القضية 17 مجددا.. إيقاف قيد جديد على الزمالك بسبب مستحقات عمر فرج اقتربت من 30 ألفا.. الإسماعيلي يكشف عن إيرادات اليوم الأول من حملة التبرع للنادي حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري بقيادة حسام البدري.. أهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا في القاهرة
أخر الأخبار
الأهلي يعلن رحيل أليو ديانج 26 دقيقة | الدوري المصري
ترامب: إنفانتينو أبلغني أنه لم يشاهد نجاحا مثل كأس العالم المقبلة.. وسأحضر المباريات 36 دقيقة | في المونديال
الرحلة مستمرة.. خيتافي يعلن تجديد عقد بوردالاس 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم ساعة | الدوري المصري
إبسويتش تاون يعلن رحيل مدربه ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - مجموعة سهلة لمنتخب مصر في بطولة العالم.. والبعد عن طريق الدنمارك وفرنسا ساعة | كرة يد
خبر في الجول - برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم ساعة | الدوري الإسباني
بعد الرعاية التاريخية.. هيثم عبد العظيم يكشف لـ في الجول رؤية أورا لدعم الكرة المصرية ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530658/الأهلي-يعلن-رحيل-أليو-ديانج