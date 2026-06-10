ترامب: إنفانتينو أخبرني أنه لم يشاهد نجاحا مثل كأس العالم المقبلة.. وسأحضر المباريات

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 21:11

كتب : FilGoal

دونالد ترامب - جياني إنفانتينو - كأس العالم

أعلن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عزمه حضور مباريات كأس العالم المقبلة.

وكشف ترامب عن تصريحات جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي بأنه لم ير نجاحا مثل كأس العالم المقبلة.

وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض ردا على سؤال حول حضوره: "سأفعل، سأفعل".

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ولم يكشف ترامب عن تفاصيل إضافية بشأن المباريات التي سيحضرها.

فيما أشار جياني إنفانتينو رئيس فيفا إلى توقعه حضور ترامب المباراة النهائية وتسليم الكأس للفائز يوم 19 يوليو.

وقال ترامب: "تحدثت إلى جياني إنفانتينو صباح اليوم، وقال أنه لم يسبق له أن شاهد شيئا يضاهي نجاح كأس العالم المقبلة".

واختتم ترامب تصريحاته "تعمل الإدارة الأمريكية على حل الأزمات المتعلقة بالتأشيرات لنضمن حضور من يستحق من المشجعين إلى بلادنا".

وشهدت البطولة بعض الجدل خارج الملعب، خاصة فيما يتعلق بأسعار التذاكر وإجراءات السفر ودخول الجماهير، إذ تعمل الإدارة الأمريكية على تنظيم دخول المشجعين خلال البطولة.

وتقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا.

كأس العالم جياني إنفانتينو دونالد ترامب
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