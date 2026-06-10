الرحلة مستمرة.. خيتافي يعلن تجديد عقد بوردالاس

أعلن نادي خيتافي تجديد عقد مدربه خوسيه بوردالاس لمدة موسمين إضافيين، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق حتى يونيو 2028.

ويواصل بوردالاس رحلته مع خيتافي، في واحدة من أبرز فتراته مع النادي، بعدما ارتبط اسمه بعدة نجاحات منذ توليه المسؤولية لأول مرة في سبتمبر 2016.

وقاد المدرب الإسباني الفريق للصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز موسم 2016-2017، قبل أن ينجح في تثبيت أقدام النادي داخل الليجا، وقيادته لتحقيق المركز الخامس التاريخي في موسم 2018-2019، والذي منح الفريق بطاقة المشاركة في البطولات الأوروبية.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | José Bordalás renueva con el Getafe C.F. hasta 2028. La historia continúa, Papá sigue en casa 💙 — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 10, 2026

كما قاد خيتافي إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي في مشاركة أوروبية لافتة، قدم خلالها الفريق مستويات قوية على الصعيد القاري.

وعاد بوردالاس إلى تدريب خيتافي في 2023، ليقود الفريق في مرحلة جديدة من الاستقرار، نجح خلالها في ضمان البقاء في الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة من موسم 2022-2023، قبل أن يواصل تطوير الأداء والنتائج.

وأنهى خيتافي الموسم الماضي بالتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، في واحدة من أفضل فتراته الحديثة، ليواصل بوردالاس كتابة تاريخ جديد مع النادي.

وقاد بوردالاس 345 مباراة محققا 131 انتصارا، و90 تعادل، 124 هزيمة.