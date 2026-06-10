الرحلة مستمرة.. خيتافي يعلن تجديد عقد بوردالاس

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

خوسيه بوردالاس - مدرب خيتافي

أعلن نادي خيتافي تجديد عقد مدربه خوسيه بوردالاس لمدة موسمين إضافيين، ليستمر على رأس القيادة الفنية للفريق حتى يونيو 2028.

ويواصل بوردالاس رحلته مع خيتافي، في واحدة من أبرز فتراته مع النادي، بعدما ارتبط اسمه بعدة نجاحات منذ توليه المسؤولية لأول مرة في سبتمبر 2016.

وقاد المدرب الإسباني الفريق للصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز موسم 2016-2017، قبل أن ينجح في تثبيت أقدام النادي داخل الليجا، وقيادته لتحقيق المركز الخامس التاريخي في موسم 2018-2019، والذي منح الفريق بطاقة المشاركة في البطولات الأوروبية.

أخبار متعلقة:
ماركا: سيشارك معهم في أوروبا.. خيتافي يجد عقد بوردالاس على بعد نقطة من الهبوط.. أوفييدو يتعادل مع خيتافي بـ 9 لاعبين وبمشاركة هيثم حسن مباراة الهبوط؟ هيثم حسن أساسي مع أوفييدو ضد خيتافي كسر العقدة.. برشلونة يهزم خيتافي ويقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري

كما قاد خيتافي إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي في مشاركة أوروبية لافتة، قدم خلالها الفريق مستويات قوية على الصعيد القاري.

وعاد بوردالاس إلى تدريب خيتافي في 2023، ليقود الفريق في مرحلة جديدة من الاستقرار، نجح خلالها في ضمان البقاء في الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة من موسم 2022-2023، قبل أن يواصل تطوير الأداء والنتائج.

وأنهى خيتافي الموسم الماضي بالتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، في واحدة من أفضل فتراته الحديثة، ليواصل بوردالاس كتابة تاريخ جديد مع النادي.

وقاد بوردالاس 345 مباراة محققا 131 انتصارا، و90 تعادل، 124 هزيمة.

خيتافي الدوري الإسباني خوسيه بوردالاس
نرشح لكم
توخيل: ساكا لم يصل إلى الجاهزية الكاملة قبل كأس العالم سكاي: تأجيل مباراة إنجلترا وكوستاريكا بسبب سوء الأحوال الجوية إبسويتش تاون يعلن رحيل مدربه توتنام يعلن تجديد عقد مدافعه توتنام يعلن تعاقده مع سينسي سكاي: جفارديول أمام خيارين حاسمين بعد كأس العالم كوريري ديلو سبورت: شروط رانجنيك تعقد ملف الإدارة الرياضية في ميلان تقرير: أرسنال يتقدم في سباق ضم ويليامز
أخر الأخبار
توخيل: ساكا لم يصل إلى الجاهزية الكاملة قبل كأس العالم 4 دقيقة | في المونديال
"حققت كل ما جئت لأجله".. رسالة أليو ديانج بعد رحيله عن الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يقدم عرضا جديدا لضم أندسون مقابل 120 مليون جنيه إسترليني 18 دقيقة | ميركاتو
سكاي: تأجيل مباراة إنجلترا وكوستاريكا بسبب سوء الأحوال الجوية 30 دقيقة | في المونديال
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم خالد عوض 34 دقيقة | ميركاتو
الأهلي يعلن رحيل أليو ديانج ساعة | الدوري المصري
ترامب: إنفانتينو أبلغني أنه لم يشاهد نجاحا مثل كأس العالم المقبلة.. وسأحضر المباريات ساعة | في المونديال
الرحلة مستمرة.. خيتافي يعلن تجديد عقد بوردالاس ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530656/الرحلة-مستمرة-خيتافي-يعلن-تجديد-عقد-بوردالاس