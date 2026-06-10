في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

فعّل برشلونة بند شراء حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي حسبما كشف FilGoal.com.

وانضم حمزة لبرشلونة معارا من الأهلي لمدة 6 أشهر، وتألق حمزة بتسجيل 6 أهداف في 8 مباريات وقيادة فريق الشباب لنهائي بطولة الأبطال الإسبانية.

ويكشف FilGoal.com التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم:

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- برشلونة فعّل بند الشراء مقابل 1.5 مليون يورو تُدفع على دفعتين.

- يحصل الأهلي على قيمة مالية تتراوح بين 3-5 ملايين يورو بناء على مشاركات وأهداف اللاعب في الفريق الأول والرديف.

- يمتلك الأهلي نسبة 15% من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

ويتواجد حمزة حاليا في بعثة منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، إذ يعد خامس أصغر يشارك في النسخة الجديدة من البطولة.

وشارك حمزة كبديل مع منتخب مصر لأول مرة في الفوز على روسيا وديا بنتيجة 1-0 ثم الخسارة من البرازيل 2-1 استعدادا لكأس العالم 2026.

ووفقا لتقرير سابق من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن تواجد اسم حمزة في قائمة منتخب مصر الأولية في كأس العالم 2026 فتح الباب لبرشلونة لتفعيل بند الشراء.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية سابقا النادي الكتالوني سيبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 13 يوليو المقبل، وسينضم حمزة لتدريبات الفريق الأول تحت قيادة هانز فليك.

وفتح فليك الباب أمام انضمام اللاعب لفترة الإعداد مع الفريق الأول، إذ قال: "نخطط لفترة الإعداد ونفكر في تصعيد بعض اللاعبين من الأكاديمية، وعندما يعود حمزة من كأس العالم سنرى إن كان خيارا لنا".

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