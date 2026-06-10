كرة يد - مجموعة سهلة لمنتخب مصر في بطولة العالم.. والبعد عن طريق الدنمارك وفرنسا

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 20:27

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

أسفرت قرعة كأس العالم 2027 لرجال كرة اليد عن مجموعة سهلة لمنتخب مصر.

وجاء منتخب مصر في المجموعة الثانية من الدور التمهيدي.

ويبتعد منتخب مصر عن طريق منتخبات إسبانيا وفرنسا والدنمارك حتى نصف النهائي.

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بينما يقع في طريق ألمانيا في الدور الرئيسي، ومنتخبا السويد والبرتغال في ربع النهائي.

وجاءت مجموعات كأس العالم بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - صربيا - تونس - أوروجواي.

المجموعة الثانية: مصر - إيطاليا - كاب فيردي - السعودية.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كرواتيا - تشيلي - تركيا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - البرازيل - الأرجنتين - الكويت.

المجموعة الخامسة: السويد - النرويج - اليونان - قطر.

المجموعة السادسة: البرتغال - بولندا - الجزائر - جزر الفارو.

المجموعة السابعة: الدنمارك - أمريكا - سلوفينيا - أنجولا.

المجموعة الثامنة: أيسلندا - البحرين - اليابان - مقدونيا الشمالية.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

وينضم الثلاثي المتأهل من مجموعة مصر لمواجهة الثلاثي المتأهل من المجموعة الأولى التي تضم كل من ألمانيا وصربيا وتونس وأوروجواي.

وجاء ترتيب مواجهات منتخب مصر كالآتي:

13 يناير - مصر × كاب فيردي

15 يناير - مصر × السعودية

17 يناير - مصر × إيطاليا

كرة يد منتخب مصر الدنمارك فرنسا
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