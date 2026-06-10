خبر في الجول - برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 20:27

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - برشلونة

أبلغ نادي برشلونة الإسباني نظيره الأهلي تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم حسبما علم FilGoal.com.

وانضم حمزة لبرشلونة معارا من الأهلي لمدة 6 أشهر، وتألق حمزة بتسجيل 6 أهداف في 8 مباريات وقيادة فريق الشباب لنهائي بطولة الأبطال الإسبانية.

ويقدر بند شراء اللاعب بـ 3 ملايين يورو تصل إلى 5 ملايين يورو بالمكافآت تُدفع للأهلي.

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ويتواجد حمزة حاليا في بعثة منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم 2026، إذ يعد خامس أصغر يشارك في النسخة الجديدة من البطولة.

وشارك حمزة كبديل مع منتخب مصر لأول مرة في الفوز على روسيا وديا بنتيجة 1-0 ثم الخسارة من البرازيل 2-1 استعدادا لكأس العالم 2026.

ووفقا لتقرير سابق من صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن تواجد اسم حمزة في قائمة منتخب مصر الأولية في كأس العالم 2026 فتح الباب لبرشلونة لتفعيل بند الشراء.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية سابقا النادي الكتالوني سيبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد يوم 13 يوليو المقبل، وسينضم حمزة لتدريبات الفريق الأول تحت قيادة هانز فليك.

وفتح فليك الباب أمام انضمام اللاعب لفترة الإعداد مع الفريق الأول، إذ قال: "نخطط لفترة الإعداد ونفكر في تصعيد بعض اللاعبين من الأكاديمية، وعندما يعود حمزة من كأس العالم سنرى إن كان خيارا لنا".

الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم
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