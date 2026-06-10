وائل جمعة يبدأ مهام عمله في الأهلي

بدأ وائل جمعة مهام عمله كمدير للكرة في النادي الأهلي.

وأعلن النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرا للكرة بالفريق، خلفا لوليد صلاح الدين الذي رحل عن منصبه.

ونشر الأهلي صورا من بدء وائل جمعة لمهام عمله بشكل رسمي في النادي بداية من اليوم الأربعاء.

وتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة للأهلي في وقت سابق واستقال في 2015.

وعمل وائل جمعة من قبل كمدير لمنتخب مصر في الجهاز الفني للبرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

وأنهى الأهلي الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

وتأهل الأهلي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تأهل بيراميدز الوصيف والزمالك المتوج بالدوري إلى دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي رحيل ييس توروب مدرب الفريق، وجهازه المعاون بالتراضي، وكذلك رحل عادل مصطفى المدرب المساعد، ووليد سليمان مدير قطاع الناشئين من مناصبهم.