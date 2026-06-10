توتنام يعلن تجديد عقد مدافعه

أعلن نادي توتنام تجديد عقد المدافع الويلزي بن ديفيز ليستمر مع الفريق موسم إضافي، في خطوة تعكس تمسك النادي بخدمات أحد قادته داخل غرفة الملابس.

بن ديفيز النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

ويبدأ ديفيز بذلك موسمه الثالث عشر مع السبيرز، بعدما انضم إلى الفريق في صيف 2014 قادما من سوانزي سيتي، ليصبح أحد أبرز عناصر الخبرة في الفريق اللندني.

وقال اللاعب في تصريحات عبر موقع النادي: "توتنام أصبح بيتي الحقيقي، إنه جزء كبير من رحلتي في كرة القدم، وأنا ممتن لما قدمه لي النادي طوال مسيرتي".

وواصل "الفترة الماضية كانت صعبة بسبب الإصابة وعدم قدرتي على مساعدة الفريق داخل الملعب في بعض اللحظات، لكنني حاولت دعم اللاعبين قدر الإمكان خارج الملعب وداخل غرفة الملابس، والمساهمة بأي طريقة ممكنة".

وأتم "قلبي مع هذا النادي، وسأقدم كل ما لدي من أجله".

We are delighted to announce that Ben Davies has signed a new contract with the club ✍️ Congratulations, Ben! 🙌 🔗 https://t.co/f3JoY2VA9e pic.twitter.com/HOmVlgXmfX — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 10, 2026

وخاض ديفيز رحلة طويلة مع توتنام، شارك خلالها في 363 مباراة، ليصبح من بين أكثر اللاعبين ظهورًا في تاريخ النادي، كما كان ضمن الفريق الذي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2019.

وساهم المدافع الويلزي في تحقيق أفضل فترات الفريق خلال السنوات الأخيرة، أبرزها احتلال المركز الثالث في موسم 2015-2016، ثم المركز الثاني في 2016-2017، إلى جانب الوصول لنهائي كأس الرابطة أكثر من مرة.

كما تُوّج ديفيز بلقب الدوري الأوروبي 2025، وكان حاضرا في أغلب مباريات الفريق خلال مشواره في البطولة.

دوليا يُعد ديفيز أحد قادة منتخب ويلز، حيث تخطى حاجز 100 مباراة دولية، وشارك في ثلاث بطولات كبرى يورو 2016، يورو 2020، وكأس العالم 2022.