ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي السكة الحديد

تعاقد نادي السكة الحديد مع ربيع ياسين لتولي القيادة الفنية لفريق كرة القدم، في خطوة قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين خلال الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع ربيع ياسين في حضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمد حسين، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب لجنة الإشراف على الكرة التي تضم كلا من سيد عيسى، وحسام السيسي، وإبراهيم نور الدين.

ومن المنتظر أن يبدأ ربيع ياسين مهمته رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الكشف عن باقي الجهاز الفني المعاون يوم السبت المقبل، خلال مؤتمر صحفي يعقد في تمام الخامسة مساء بمقر النادي.

ويأمل مسؤولو الفريق في أن ينجح ربيع ياسين في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في دوري المحترفين، خاصة في ظل الطموحات المتزايدة لتحقيق نتائج إيجابية والاقتراب من مراكز المقدمة.

كما يعول على خبرات ربيع ياسين في التعامل مع اللاعبين الشباب ورفع المستوى البدني والفني للفريق، بما يضمن تقديم موسم قوي يعكس تطلعات الإدارة والجماهير.

وسبق وأن تولى ربيع ياسين قيادة أندية سموحة وبتروجت وأسوان ودلفي.

كما تولى قيادة منتخبات مصر بأعمارها السنية المختلفة للناشئين والشباب.