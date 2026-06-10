ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي السكة الحديد

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 19:33

كتب : FilGoal

ربيع ياسين - السكة الحديد

تعاقد نادي السكة الحديد مع ربيع ياسين لتولي القيادة الفنية لفريق كرة القدم، في خطوة قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين خلال الموسم الجديد.

وجاء التعاقد مع ربيع ياسين في حضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمد حسين، رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب لجنة الإشراف على الكرة التي تضم كلا من سيد عيسى، وحسام السيسي، وإبراهيم نور الدين.

ومن المنتظر أن يبدأ ربيع ياسين مهمته رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم الكشف عن باقي الجهاز الفني المعاون يوم السبت المقبل، خلال مؤتمر صحفي يعقد في تمام الخامسة مساء بمقر النادي.

أخبار متعلقة:
بحثا عن الصعود.. ياسر الكناني مديرا فنيا لنادي السكة الحديد بعد أيام من توقيعه.. السكة الحديد يفسخ تعاقده مع ياسر الكناني بالتراضي دوري المحترفين - عيد مرازيق مدرب للسكة الحديد خلفا لأحمد عيد عبد الملك دوري المحترفين - القناة يواصل الصدارة.. والسكة الحديد يحقق الفوز الرابع على التوالي

ويأمل مسؤولو الفريق في أن ينجح ربيع ياسين في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في دوري المحترفين، خاصة في ظل الطموحات المتزايدة لتحقيق نتائج إيجابية والاقتراب من مراكز المقدمة.

كما يعول على خبرات ربيع ياسين في التعامل مع اللاعبين الشباب ورفع المستوى البدني والفني للفريق، بما يضمن تقديم موسم قوي يعكس تطلعات الإدارة والجماهير.

وسبق وأن تولى ربيع ياسين قيادة أندية سموحة وبتروجت وأسوان ودلفي.

كما تولى قيادة منتخبات مصر بأعمارها السنية المختلفة للناشئين والشباب.

السكة الحديد ربيع ياسين
نرشح لكم
القضية 17 مجددا.. إيقاف قيد جديد على الزمالك بسبب مستحقات عمر فرج اقتربت من 30 ألفا.. الإسماعيلي يكشف عن إيرادات اليوم الأول من حملة التبرع للنادي حمزة الجمل مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري بقيادة حسام البدري.. أهلي طرابلس يتوج بكأس ليبيا في القاهرة خبر في الجول – أحمد فتحي أبرز المرشحين للعمل مع عموتة في الأهلي محافظ بورسعيد يكرم لاعبي المصري بعد التتويج بكأس العاصمة كما كشف في الجول – مودرن سبورت يعلن تعيين رضا شحاتة مدربا للفريق خبر في الجول – عبد الرحمن شيكا يتلقى عرضين من البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
ربيع ياسين مديرا فنيا لنادي السكة الحديد 10 دقيقة | الدوري المصري
النني يعلن رحيله عن الجزيرة الإماراتي 18 دقيقة | آسيا
توتنام يعلن تعاقده مع سينسي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإفريقي التونسي يعلن سداد ديونه للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2026-27 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مسؤول من البيت الأبيض: رفضنا دخول أرتان بسبب ارتباطه "بمنظمات إرهابية" 52 دقيقة | في المونديال
حكم سلوفيني لمواجهة المغرب ضد البرازيل.. وغربال لمباراة أسكتلندا أمام هايتي 54 دقيقة | في المونديال
سكاي: جفارديول أمام خيارين حاسمين بعد كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
ميسي: متحمس كعادتي.. وسنقاتل من أجل اللقب حتى النهاية ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530647/ربيع-ياسين-مديرا-فنيا-لنادي-السكة-الحديد