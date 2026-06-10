النني يعلن رحيله عن الجزيرة الإماراتي

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 19:25

كتب : FilGoal

محمد النني - الجزيرة الإماراتي

أعلن محمد النني لاعب منتخب مصر السابق رحيله عن فريق الجزيرة الإماراتي.

محمد النني

النادي : الجزيرة

الجزيرة

وكان ميسي قد انتقل إلى الجزيرة في صيف 2024 بعد نهاية تعاقده مع أرسنال.

ووجه النني رسالة إلى جماهير الجزيرة عبر حساباته الشخصية.

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وقال النني عبر حسابه الشخصي: "اليوم أعلن نهاية رحلتي مع الجزيرة بعد موسمين".

وتابع "أشكر كل اللاعبين وكل الأجهزة الفنية والإدارة على الدعم والمساندة".

وشدد "أتوجه بشكر خاص جدا للجمهور الجزراوي على دعمهم المستمر لنا".

واختتم النني تصريحاته "نهاية رحلة وبداية رحلة جديدة إن شاء الله، أسأل الله التوفيق فيما هو قادم وأتمنى التوفيق لنادي الجزيرة في المرحلة المقبلة".

ويلعب النني في مركز الوسط ويبلغ من العمر 33 عاما.

وسبق وأن لعب النني مع أندية المقاولون وبازل وأرسنال وبشكتاش والجزيرة.

ولعب النني 27 مباراة هذا الموسم مع الجزيرة في مختلف المسابقات وساهم في ثلاثة أهداف، إذ سجل هدفين وصنع هدفا.

وحقق النني مع الجزيرة لقب كأس رئيس الدولة (رابطة المحترفين) في 2025.

وخاض النني مع الجزيرة 60 مباراة في مختلف المسابقات وسجل ثلاثة أهداف وصنع 4 آخرين.

الجزيرة النني
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