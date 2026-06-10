حكم سلوفيني لمواجهة المغرب ضد البرازيل.. وغربال لمباراة أسكتلندا أمام هايتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حكام 4 مباريات جديدة في كأس العالم 2026.

وتنطلق كأس العالم مساء غدا الخميس بمواجهة المكسيك ضد جنوب إفريقيا.

ويدير الجزائري مصطفى غربال مواجهة أسكتلندا ضد هايتي ضمن منافسات الجولة الثالثة.

بينما السلوفيني سلافكو فينسيتش يدير المواجهة المرتقبة بين المغرب ضد البرازيل في نفس المجموعة.

أما الهندوراسي سعيد مارتينيز يدير مواجهة قطر أمام سويسرا ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأخيرا يقود الإكوادوري جيسوس فالينزويلا مواجهة أستراليا أمام تركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وجاءت مجموعات كأس العالم كالآتي:

المجموعة الأولى: المكسيك – جنوب إفريقيا – كوريا الجنوبية – التشيك.

المجموعة الثانية: كندا – البوسنة والهرسك – قطر – سويسرا.

المجموعة الثالثة: البرازيل – المغرب – هايتي – أسكتلندا.

المجموعة الرابعة: أمريكا – باراجواي – استراليا – تركيا.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – كوراساو – كوت ديفوار – الإكوادور.

المجموعة السادسة: هولندا – اليابان – السويد – تونس.

المجموعة السابعة: بلجيكا – مصر – إيران – نيوزلندا.

المجموعة الثامنة: إسبانيا – كاب فيردي – السعودية – أوروجواي.

المجموعة التاسعة: فرنسا – السنغال – العراق – النرويج

المجموعة العاشرة: الأرجنتين – الجزائر – النمسا – الأردن.

المجموعة الحادية عشر: البرتغال – الكونغو الديمقراطية – أوزبكستان – كولومبيا.

المجموعة الثانية عشر: إنجلترا - كرواتيا - غانا - بنما.