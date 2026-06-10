سكاي: جفارديول أمام خيارين حاسمين بعد كأس العالم

كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن المدافع الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي بات على أعتاب قرار مصيري بشأن مستقبله، في ظل مفاضلته بين الاستمرار مع فريقه أو خوض تجربة جديدة بقميص ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير فإن مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا لتمديد عقد جفارديول لما بعد عام 2028، في محاولة واضحة للحفاظ على أحد أعمدة خط الدفاع، وسط ضغوط قوية من إدارة النادي لإغلاق الملف سريعا.

في المقابل يتمسك ريال مدريد باهتمامه الجاد بالمدافع البالغ من العمر 24 عاما، حيث يُعد خيارا مطروحا بقوة لتعزيز الخط الخلفي للنادي الملكي، ما يجعل قرار اللاعب متوقفا حتى إشعار آخر.

وأكدت التقارير ذاتها خروج بايرن ميونيخ بشكل نهائي من سباق التعاقد مع جفارديول، رغم التقدير الكبير لإمكاناته داخل النادي البافاري، إلا أن ارتفاع قيمته المالية وعدم وجود احتياج فني عاجل في مركز قلب الدفاع حسم الموقف.

وينتظر أن يحسم جفارديول وجهته النهائية خلال الأسابيع المقبلة، في ظل صراع إنجليزي إسباني على أحد أبرز مدافعي القارة الأوروبية.

ويخوض جفارديول كأس العالم رفقة منتخب كرواتيا الذي يتواجد في المجموعة 12 والتي تضم كل من "إنجلترا، وغانا، وبنما".

وسيفتتح منتخب كرواتيا مبارياته في كأس العالم بمواجهة إنجلترا 17 يونيو الجاري في تمام الحادية عشر مساء.

ويواجه منتخب كرواتيا بنما في الجولة الثانية من دور المجموعات 24 يونيو في تمام الثانية صباحا.

ويختتم منتخب كرواتيا مبارياته في دور المجموعات بمواجهة غانا في ختام دور المجموعات 28 يونيو في تمام الثانية عشر صباحا.