كرة سلة - عاصم مرعي وحمد فتحي ضمن قائمة مصر لتصفيات كأس العالم

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 17:59

كتب : FilGoal

عاصم مرعي - منتخب مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن قائمة منتخب مصر للرجال استعدادا لخوض تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، تحت قيادة الإسباني أجوستي بوش.

وعاد أوجستي بوش لقيادة منتخب مصر لكرة السلة بعدما تقدم في وقت سابق باعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

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ويخوض منتخب مصر لخوض تصفيات النافذة الثالثة لكأس العالم 2027، وتقام التصفيات في دولة أنجولا في الفترة من 1 حتى 5 يوليو المقبل.

وشهدت القائمة تواجد 23 لاعبا بينهم عودة عاصم مرعي وضم حمد فتحي.

وضمت قائمة منتخب مصر 23 لاعبا وهم:

عمرو الجندي - عاصم مرعي - عمر هشام - عمر طارق - أنس أسامة - إيهاب أمين - ميدو طه - باتريك جاردنر - خالد عبد الناصر - أحمد عادل دولا - مهاب ياسر - آدم موسى - عمرو زهران - بيبو زهران - ياسين شيخو - إسماعيل مسعود - أبو العلا بيبو - عصام تامر - حمد فتحي - أحمد خانكة - عمر عطية - مالك أبو الفتوح - عمر الشيخ.

ويتولى أوجستي بوش تدريب فريق ديوا يونايتد الإندونيسي بجانب تدريبه لمنتخب مصر لكرة السلة.

وسبق لأوجستي قيادة الأهلي والزمالك في مصر بخلاف تدريبه للمنتخب الوطني.

وتوج بوش في مصر مع الأهلي والزمالك بلقب بطولة إفريقيا مرتين والدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة العربية مرة وحيدة في الفترة من 2020 وحتى 2025.

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