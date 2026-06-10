كرة سلة - تواجد وائل بدر واستمرار أجوستي.. الكشف عن تشكيل الجهاز الفني للمنتخب

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 17:42

كتب : هاني العوضي

أجوستي بوش - مصر لكرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر للرجال بقيادة الإسباني أجوستي بوش.

وعاد أوجستي بوش لقيادة منتخب مصر لكرة السلة بعدما تقدم في وقت سابق باعتذاره عن عدم الاستمرار في تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة.

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وجاء تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر كالآتي:

مدير فني - أجوستي بوش

مدرب - ألفريد بوش

مدرب - وائل بدر

مدرب - رامي جنيدي

مخطط أحمال - أحمد فايق

محلل أداء - ياسر عبد الله

محلل أداء - عبد الرحمن الجلاد

طبيب - إسلام جمعة

طبيب - محمد الفلاح

مدير إداري - سامح صلاح

أخصائي استشفائي - علي موسى

إداري - زياد والي

مسؤول مهمات - إسلام فتحي

ويتولى أوجستي بوش تدريب فريق ديوا يونايتد الإندونيسي بجانب تدريبه لمنتخب مصر لكرة السلة.

وسبق لأوجستي قيادة الأهلي والزمالك في مصر بخلاف تدريبه للمنتخب الوطني.

وتوج بوش في مصر مع الأهلي والزمالك بلقب بطولة إفريقيا مرتين والدوري المصري 4 مرات وكأس مصر مرتين والبطولة العربية مرة وحيدة في الفترة من 2020 وحتى 2025.

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