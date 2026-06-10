ماركا: سيشارك معهم في أوروبا.. خيتافي يجد عقد بوردالاس

الأربعاء، 10 يونيو 2026 - 16:41

كتب : FilGoal

خوسيه بوردالاس

كشفت صحيفة ماركا عن توصل خيتافي لاتفاق مع المدرب خوسي بوردالاس على تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين وحتى عام 2028.

ويعد المدرب الإسباني أحد أبرز الأسماء في تاريخ خيتافي الحديث، إذ أمضى تسعة مواسم مع الفريق، وقاده هذا الموسم لإنهاء الدوري في المركز السابع وضمان المشاركة الأوروبية في بطولة دوري المؤتمر.

وفقا لماركا كان رئيس النادي أنخيل توريس يسعى لتمديد عقد بوردالاس منذ الصيف الماضي، وقدم له عرضًا لمدة موسمين، إلا أن المدرب فضل تأجيل قراره حتى نهاية الموسم قبل حسم مستقبله.

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وبتجديد العقد، يستعد بوردالاس لقيادة مشروع جديد مع خيتافي، في ثاني مشاركة أوروبية له مع النادي، حيث سيخوض منافسات دوري المؤتمر الأوروبي إلى جانب الدوري الإسباني، مع السعي للحفاظ على استقرار الفريق وتحقيق نتائج إيجابية.

وكشفت التقارير أن بوردالاس تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، كان أبرزها من إشبيلية عبر مجموعة استثمارية يقودها سيرخيو راموس، لكن تعثر المفاوضات دفع المدرب إلى استكمال محادثاته مع خيتافي حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

من جانبه، تمسك أنخيل توريس ببقاء مدربه حتى اللحظات الأخيرة، رغم توصله سابقًا لاتفاق مبدئي مع المدرب السويسري فابيو سيليستيني تحسبًا لرحيل بوردالاس، قبل أن تنتهي الأمور باستمرار المدرب الإسباني مع خيتافي حتى عام 2028.

خيتافي بوردالاس الدوري الإسباني
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